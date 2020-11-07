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Esra Erol gözyaşları içinde anlattı! Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı

07.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Yıllar önce Amerika'ya evlatlık verilen ablasını bulmak için Esra Erol'un programına gelen Necati Güngül, canlı yayında aldığı haberle yıkıldı. Esra Erol ağlayarak Güngül'ün ablasının 2012 yılında öldüğünü söyleyince stüdyoda herkes gözyaşlarına boğuldu.

Ankara'da memur olarak çalışan Necati Güngül, Esra Erol'un programına başvurup yıllardır görmediği ablası Esra'yı bulmak için yardım istedi. Ablasını bulmak için araştırma yaparken bir erkek kardeşinin olduğunu öğrenen Necati Güngül, önce onunla buluştu. İki kardeşin buluştuğu anlar ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

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ARADIĞI ABLASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Esra Erol'un dün ekrana gelen bölümünde ise acı bir gerçek ortaya çıktı. İki kardeşi buluşturan Erol, son olarak abla Esra Shatto'yu bulmak için araştırma yapmaya başladı. Abla Esra'nın 2012 yılında bir cilt hastalığı yüzünden öldüğünü öğrenen Erol, acı haberi kardeşlere verirken zor anlar yaşadı. Esra Erol, kardeşlere haberi verirken gözyaşlarına hakim olamazken Necati canlı yayında dakikalarca gözyaşı döktü.

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ACI DETAY HERKESİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Gözyaşları içinde Necati Güngül'e detayları veren Esra Erol, açıkladığı acı gerçekle herkesi derinden sarstı. Necati Güngül, ablasının öldüğü yılda bilmeden yeni doğan kızına ablasının adı olan Esra'yı vermiş. Bu detayı hatırlayan Güngül, yüzünü kapatarak hüngür hüngür ağladı.

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EVLATLIK VERİLDİĞİ EVDE ŞİDDET GÖRDÜ

Yetiştirme yurdunda yaşarken para karşılığı ABD'ye evlatlık verilen Esra Shatto, evlatlık verildiği ailede şiddete maruz kalınca 15 yaşında farklı bir koruyucu aileye verilmiş. Hiç evlilik yapmayan Shatto, babası farklı olan 3 çocuk dünyaya getirmiş. 24, 22 ve 17 yaşında 2'si kız biri de erkek olan çocuklarını kendisi büyüten Esra Shatto, cilt hastalığı nedeniyle 8 yıl önce hayata veda etmiş.

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"TÜRKİYE'YE GELİP DAYIMIZI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Esra Shatto'nun 3 çocuğu Esra Erol'un programına gönderdikleri not ile herkesi duygulandırdı. Anneleri Türk olduğunu ve Türkiye'deki kardeşini hiç unutmamış hatta boynuna ay-yıldızlı dövme yaptırmış. Esra Shatto'nun çocuklarından gelen notta ise şöyle yazıyordu: "Annemiz bize hep Türk olduğunu söylüyordu. Boynuna ay yıldızlı dövme yaptırmıştı. Türkiye'de bir ailesi olduğunu söylüyordu. Annemizin hayatı acılarla dolu oldu. Hiç evlenmedi. Biz 3 kardeşin babaları farklı. Türkiye'ye gelmek ve dayımızı görmek istiyoruz."

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"DÜNYADA BENİ GÜLDÜRMEDİLER, ALLAH DA ONLARI GÜLDÜRMESİN"

Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberiyle yıkılan Necati Güngül ise şunları söyledi: "2012'de demek ki kızım doğunca o ölmüş. Biz artık öbür dünyada onunla sarılacağız. Bu dünyada mutluluğu yaşatmadılar bize. Korka korka geldim bir umut dedim ama olmadı. Oğuz'u buldum onu kaybettim. Anne baba veriyor da devlet nasıl veriyor yurt dışına. Hem de parayla. Benim 2 çocuğum var bırak parayı saçının tek telini dünyaları verin yine de vermem. Diyecek çok şey var da sözün bittiği yer. Dünyada beni güldürmediler Allah da onları güldürmesin. Yeğenlerim her zaman benim başımın tacı. İnşallah Türkiye'ye gelirler. Onlar için gider ek iş yaparım bakarım. Yurda da vermem bakarım ömür boyu."

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