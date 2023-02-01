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Esra Erol gözyaşlarına boğuldu! ‘Hayatım nasıl oldu biliyor musun?’ Stüdyoda 35 yıl sonra… ‘Elimde bir güç olsa…’

01.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programına 2 kardeş ve annelerinin 35 yıl sonra kavuşmaları damga vurdu. Kardeşler, annelerini bulmak için programa başvururken anlattıkları başta Esra Erol olmak üzere tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. Programda ilk olarak anne telefonla yayına bağlandı. Ardından stüdyoya gelmesiyle duygu dolu anlar yaşandı. Kardeşlerden birinin “Hayatım nasıl oldu biliyor musun?" sözleri dikkat çekerken Erol da "Elimde bir güç olsa hiçbir çocuğu anne-babasız bırakmam" dedi.

Esra Erol gözyaşlarına boğuldu! ‘Hayatım nasıl oldu biliyor musun?’ Stüdyoda 35 yıl sonra… ‘Elimde bir güç olsa…’

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygu dolu anlar yaşanırken hem Esra Erol, hem stüdyodakiler hem de ekran başında programı izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Programa annelerini arayan 2 kardeş katıldı. Biri annesini son gördüğünde küçük bir çocuktu, diğeri ise daha bebek yaştaydı. 35 yıl sonra annelerini bulabilmek için birlikte yola koyulan kardeşler bekledikleri haberi canlı yayında aldı. İki kardeşin canlı yayında annelerine kavuşma anları stüdyoya damga vurdu. Esra Erol'un da gözyaşlarına boğulduğunu görüldü. İşte detaylar...

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"ANNELERİ BİR ANDA EVİ TERK EDİP GİDİYOR"

Esra Erol “İki kardeş burada; Duran ve Seydi. Bundan tam 35 yıl öncesine gideceğiz. Duran ve Seydi kardeşlerin anneleri Fatma, bir anda evi terk edip gidiyor.” dedi.

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"SORAMADIK ANNEMİZİ HİÇBİR ZAMAN"

Duran ise “Soramadık annemizi hiçbir zaman. Biz çünkü çok küçüktük o gittiğinde. Babam da hiçbir zaman bize onun lafını etmedi” şeklinde konuştu. Kardeşler, hayatları boyunca annelerine olan hasretleriyle yaşadılar. Bulmak istedikleri zamanlar da oldu ama ulaşamadılar.

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"DÜNYADAKİ EN ACI ŞEY..."

Erol iki kardeşe “Şunu merak ediyorum bir çocuk olarak bu 35 yıl nasıl geçti sizin için?” diye sorunca Duran “Esra abla, o 35 yılı anlatsam herhalde 3-5 yıl burada kalmam lazım.” derken Seydi ise “Ben hiç görmedim annemi. Şimdi görsem tanımam herhalde” yanıtını verdi.

Erol ise “Bilsen ki öldü, gidersin mezarına kendi kendine konuşursun ve kabul edersin. Ama dünyadaki en acı şey varolan annenin yokluğu. Onu asla dolduramıyorsun” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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ESRA EROL MÜJDELİ HABERİ VERDİ

İki kardeş Esra Erol’da stüdyosunda annelerine dair bir iz bulunduğu haberini bekledi. Ancak canlı yayında gelen haber izden çok daha fazlası oldu. Ağabey ve kardeşin gözyaşları bu defa da mutluluktan aktı. Esra Erol kardeşlere “Ne söylemek istersiniz buradan?” diye sorunca Duran “Vicdanı varsa, eğer içinde biraz anne sevgisi, evlat sevgisi varsa buyursun gelsin, bekliyoruz” dedi. Bunun üzerine Erol, annelerinin bulunduğu müjdesini verdi.

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"GEL ANNE, NE OLUR GEL" SÖZLERİ

Anne Fatma telefonla stüdyoya bağlandı. Gözyaşları içindeki Duran “Neredesin anneciğim?” diye seslenince annesinin yanıtı “Anneciğim babanın yüzünden oldu bunların hepsi” oldu. Duran da “Tamam bırak babamı şimdi, sen gel buraya” derken annesi “Ben nasıl geleyim oraya annem, ben de sizi çok özledim” şeklinde konuştu. Duran ise “Ben geleyim neredeysen. Gel anne ne olur gel” dedi.

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İKİ KARDEŞ VE ANNELERİ STÜDYODA BULUŞTU

Esra Erol anneye “35 yıl 5 çocuğunuzdan ayrı nasıl geçti?” sorusunu yöneltti. Anne Fatma da “Çok zor. Ben evlendim boşandım, çok acı çektim, hala da çekiyorum zaten” ifadelerini kullandı. O çağrı bir gün sonra yanıt buldu ve iki kardeş anneleriyle stüdyoda buluştu.

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"ELİMDE BİR GÜÇ OLSA..."

Esra Erol bu yaşananlarla ilgili “Elimde bir güç olsa hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmam” yorumunu yaptı.

"HAYATIM NASIL OLDU BİLİYOR MUSUN?"

35 yıl sonra gelen kavuşma anında Seydi annesi ile sarılırken söylediği “Hayatım nasıl oldu biliyor musun? Ben neler çektim anne” sözleri stüdyoya damga vurdu. O anlarda Esra Erol’un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Erol, ağlayan Duran’a da sarıldı.

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