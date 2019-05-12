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Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den şaşırtan yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

Sunucu Esra Erol hamile mi? Daha önce de eşi Ali Özbir'in bebek paylaşımı yapması sonrası gündem olan Erol yine eşinin bir paylaşımı sebebiyle gündeme geldi.

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den şaşırtan yorum

Şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına düştüğü yorumla ailelerine bir kız bebek katılacağını müjdeleyen Ali Özbir bir anda ortalığı karıştırmıştı.

Özbir’in üçüncü bebek açıklamasının ardından gözler Esra Erol’a dönmüş ancak başarılı sunucu hesabından yaptığı bir açıklama ile eşinin ortaya attığı bu iddiaları yalanlamıştı.

Ali Özbir, üçüncü bebek yorumundan üç ay sonra yine benzer bir paylaşıma imza attı.

Eşi Esra Erol’un anneler gününü kutlayan bir mesaj atan Ali Özbir bu mesajda kullandığı: “2 paşamın annesi yoldaki bebişin annesi… Anneler gününü kutlarım. Tabi ki doğum gününü de unutmadım o da storyde bakmanızı tavsiye ederim” ifadeleriyle bir kez daha takipçilerini heyecanlandırdı.

Özbir’in kimi takipçileri ‘hayırlı olsun’ mesajları yazarken kimileri de Şubat ayındaki bebek müjdesi haberine atıfta bulunarak bunun yeni bir şaka olabileceğini söyledi.

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Eşinin bu paylaşımının ardından Erol'dan açıklama da gecikmedi. Erol bu paylaşımın altına "Allah isteyenlere nasip etsin; şaka tabii ki" yanıtını yazdı.

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