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Esra Erol kocası Ali Özbir'le aşk pozu verdi! Beğeni yağdı

29.07.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol tatiline devam ediyor. Erol son olarak eşi Ali Özbir'le paylaştığı karesiyle beğeni topladı.

Esra Erol kocası Ali Özbir'le aşk pozu verdi! Beğeni yağdı

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" adlı programının sezon finali yapmasıyla ünlü sunucu, soluğu tatilde aldı. Erol, önceki gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla Yalıkavak'ta keyif yaparken görüntülendi.

2010 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un, İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor.

Ekran Alıntısı

Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden mutlu pozlarını paylaşan Esra Erol'un, programdaki o sert halinden eser yok. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Erol ikinili pozlarının ardından kocasıyla mutluluk pozu verdi. Esra Erol paylaşımına "Hayatta arkadaşlık bizimkisi…" notunu düştü. Esra Erol'un paylaşımına ünlü isimlerden beğeni yağdı.


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