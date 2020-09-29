Esra Erol son dakika açıklaması yaptı: "Beni üç saniye ile yargılayamazsınız!"

Esra Erol programında ortaya çıkan ahlaksız ilişkide, çocuğun DNA testi sonucunun açıklanması olayının reyting toplamak için bir süre bekledikten sonra açıklanması sosyal medya kullanan vatandaşların tepkisine neden olmuştu. RTÜK konuyu incelediğine dair açıklama yapmış, vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerine devam etmişti. Bugün Esra Erol'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kendisine kasıtlı olarak ve sistematik bir şekilde eleştiri geldiğini söyleyen Erol, konuyla ilgili şikayette bulunacağını belirtti.
Dört sezondur sunduğu programda, işlediği ahlaksız bir ilişkiden dolayı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan Esra Erol, 3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini belirterek "Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde yapıldığını ve farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum" dedi.
Programa konu edilen olayda, DNA test sonucuna göre küçük çocuğu komşusundan olduğu ortaya çıkan evli kadının, test sonuçları sonrasında verdiği tepkiler sosyal medyada olay yarattı. Olayı sadece programa taşıdığını ifade eden Esra Erol, şahsına kasıtlı ve bilinçli olarak yapılan bu saldırıyı araştıracağını söyledi. Esra Erol'un programına çıkan ve tavırlarıyla programı izleyenlerin tepki gösterdiği Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük olan komşusu Cengiz K. ile yaşadığı birliktelikten bir çocuğu olmuştu. Türkiye'yi ekrana kilitleyen olaya kısa sürede sosyal medyadan tepkiler geldi. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Esra Erol bugün sessizliğini bozdu.
Yaptığı açıklamayla sessizliğini bozan Erol, 3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini belirterek, "Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde yapıldığını ve farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Konuyu araştırdığını söyleyen Erol, Twitter üzerinden belirli aralıklarla yapılan eleştirilerin altında yatan amacın ne olduğunu ve kimler olduğunu bulacağını söyledi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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