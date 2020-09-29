Esra Erol son dakika açıklaması yaptı: "Beni üç saniye ile yargılayamazsınız!"

Esra Erol programında ortaya çıkan ahlaksız ilişkide, çocuğun DNA testi sonucunun açıklanması olayının reyting toplamak için bir süre bekledikten sonra açıklanması sosyal medya kullanan vatandaşların tepkisine neden olmuştu. RTÜK konuyu incelediğine dair açıklama yapmış, vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerine devam etmişti. Bugün Esra Erol'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kendisine kasıtlı olarak ve sistematik bir şekilde eleştiri geldiğini söyleyen Erol, konuyla ilgili şikayette bulunacağını belirtti.

ESRA EROL, "ŞAHSIMA BİLİNÇLİ SALDIRI YAPILDI"

Dört sezondur sunduğu programda, işlediği ahlaksız bir ilişkiden dolayı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan Esra Erol, 3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini belirterek "Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde yapıldığını ve farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum" dedi.

Programa konu edilen olayda, DNA test sonucuna göre küçük çocuğu komşusundan olduğu ortaya çıkan evli kadının, test sonuçları sonrasında verdiği tepkiler sosyal medyada olay yarattı. Olayı sadece programa taşıdığını ifade eden Esra Erol, şahsına kasıtlı ve bilinçli olarak yapılan bu saldırıyı araştıracağını söyledi. Esra Erol'un programına çıkan ve tavırlarıyla programı izleyenlerin tepki gösterdiği Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük olan komşusu Cengiz K. ile yaşadığı birliktelikten bir çocuğu olmuştu. Türkiye'yi ekrana kilitleyen olaya kısa sürede sosyal medyadan tepkiler geldi. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Esra Erol bugün sessizliğini bozdu.