Esra Erol'u şoke eden sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

Esra Erol'da programı yine gündeme bomba gibi düştü. Dolandırıldığını iddia eden Muzaffer amca çileden çıktı. Güldane isimli kadın verdiği yanıtlarla şoke etti.

Kendisinden 30 yaş küçük Güldane isimli bir kadınla evlilik yaptığını ifade eden Muzaffer amca; Güldane'nin nikahtan 3 ay sonra altınları ve paraları alarak evden kaçtığını söyledi. Evlenmek için Muzaffer amcadan araba ve altın isteyen Güldane'nin aldıkları sadece bunlar değil. "Başlık parası" adı altında Güldane'nin ablasına belirli bir miktar para veren Muzaffer amca; Güldane'yi bulmak ve boşanmak istediğini dile getirdi.

Muzaffer amcanın bir diğer iddiası ise, Güldane'nin yalnız değil yeğenleriyle birlikte yaşıyor olması! 25 yaşındaki ve 18 yaşındaki iki yeğeniyle beraber yaşayan Güldane, herkesin kafasını karıştırdı.

YAYINA BAĞLANANLARDAN ŞOKE EDEN İDDİA

Cuma günü canlı yayına katılan Güldane, kendisi hakkında söylenen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Hatta Muzaffer amcanın, kendisiyle "zorla" evlendiğini iddia etti. Ancak daha önce Güldane'nin birliktelik yaşadığı insanlar Esra Erol'un canlı yayınına bağlanınca ortalık karıştı!