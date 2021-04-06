MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'u şoke eden sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

Esra Erol'u şoke eden sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

06.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programında ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Programa katılan Güldane'nin sözleri hem Esra Erol'u hem de ekran başındaki izleyicileri çileden çıkarttı..

Esra Erol'u şoke eden sözler! 'Evli erkeklerle olmam...'

Esra Erol'da programı yine gündeme bomba gibi düştü. Dolandırıldığını iddia eden Muzaffer amca çileden çıktı. Güldane isimli kadın verdiği yanıtlarla şoke etti.

Kendisinden 30 yaş küçük Güldane isimli bir kadınla evlilik yaptığını ifade eden Muzaffer amca; Güldane'nin nikahtan 3 ay sonra altınları ve paraları alarak evden kaçtığını söyledi. Evlenmek için Muzaffer amcadan araba ve altın isteyen Güldane'nin aldıkları sadece bunlar değil. "Başlık parası" adı altında Güldane'nin ablasına belirli bir miktar para veren Muzaffer amca; Güldane'yi bulmak ve boşanmak istediğini dile getirdi.

Muzaffer amcanın bir diğer iddiası ise, Güldane'nin yalnız değil yeğenleriyle birlikte yaşıyor olması! 25 yaşındaki ve 18 yaşındaki iki yeğeniyle beraber yaşayan Güldane, herkesin kafasını karıştırdı.

1

YAYINA BAĞLANANLARDAN ŞOKE EDEN İDDİA

Cuma günü canlı yayına katılan Güldane, kendisi hakkında söylenen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Hatta Muzaffer amcanın, kendisiyle "zorla" evlendiğini iddia etti. Ancak daha önce Güldane'nin birliktelik yaşadığı insanlar Esra Erol'un canlı yayınına bağlanınca ortalık karıştı!

UYGUNSUZ FOTOĞRAF ŞOKU

Hem cuma günü hem de pazartesi yayına bağlanan kişiler; yuvalarının Güldane yüzünden yıkıldığını anlattı. Telefona bağlanan kişilerin söylediğine göre Güldane özellikle evli erkeklerle birliktelik yaşıyor ve onlardan maddi kazanç sağlıyormuş! Yayına bağlanan bazı kadınlar ise Güldane'nin eşlerine uygunsuz fotoğraflar attığını iddia etti.

2

AÇIKLAMASI ŞOKE ETTİ!

Ancak Güldane'nin bu iddialara tek yanıtı; "Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Bunların hepsi yalan söylüyor!" oldu.

Esra Erol ve avukat Hülya Kuran'ın sorularına cevap vermemek için direnen ve sadece "Yalan söylüyorlar" diyen Güldane hem Esra Erol'u hem de ekran başındaki izleyicileri çileden çıkartmayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Milyonlarca kişi gördü! Bikinisinin iplerini çekiştirip...Milyonlarca kişi gördü! Bikinisinin iplerini çekiştirip...
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Diğer Haberler

Ali Koç kimdir? Ali koçun sağlık durumu nasıl? Koronavirüs testi pozitif çıktı

Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder kansere yakalandı!

Canan Ergüder kimdir?

Hülya Avşar Masumiyet filtresine kızmış! 'Biraz gerildik'

Filtreden haberi yokmuş! 'Biraz gerildik'

Khloe Kardashian’dan olay hareket! Bikinisinin iplerini çekiştirip...

Milyonlarca kişi gördü! Bikinisinin iplerini çekiştirip...

Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte halk müziği sanatçısı Ceylan'ın biyografisi...

Ceylan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Burak Akagün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıları...

Burak Akagün: Sahnelere geri döndüğüm için mutluyum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.