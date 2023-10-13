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  4. Esra Erol'un dişli avukatı Hülya Kuran'ın kızını görenler şoke oldu! Güzelliğiyle mest etti

Esra Erol'un dişli avukatı Hülya Kuran'ın kızını görenler şoke oldu! Güzelliğiyle mest etti

13.10.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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Her bölümüyle Türkiye'nin gündemini belirleyen Esra Erol'da programının dişli avukatı Hülya Kuran açıklamaları ve yorumlarıyla gündemden düşmüyor. Her açıklaması olay olan Kuran bu defa kızıyla konuşulmaya başlandı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü avukatın kızını görenler çok şaşırdı. Hülya Kuran'ın kızı Zeynep güzelliğiyle büyüledi.

Avukat Hülya Kuran, Esra Erol'da programı ile ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Uzun zamandır Esra Erol'un yanında olan Hülya Kuran, programda yaptığı açıklamalar ve verdiği önerilerle adından söz ettiriyor. Kadınların haklarını korumaya çalışan ve programda onlara yönelik çıkışlar yapan Kuran bu defa kızıyla gündem oldu.

Hülya Kuran 6

Bir oğlu ve bir kızı olan Hülya Kuran, sosyal medya hesabından zaman zaman ailesine dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hülya Kuran kızı 1

Kızı Zeynep ile olan karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kuran, kızına başarılarından dolayı tebrik dolu ifadeler kullanıyor.

Hülya Kuran kızı 2

Hülya Kuran'ın kızı Zeynep'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Zeynep annesine benzetildi. Anne-kızın karelerine; 'Aynı annesi', 'Annesine çok benziyor', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Hülya Kuran kızı 3

Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.

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1996 yılında Marmara Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli.

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Üniversiteden mezun olduğu yıl Selami Kuran ile nikah masasına oturan Hülya Kuran'ın eşi de kendisi gibi hukukçu.

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