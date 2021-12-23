Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

Bir dönem, şarkıcı Alişan ile aşk yaşayan Eda Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Erol, bu defa bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Eda Erol, geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Alişan ile evliliğin eşiğine gelmişti ancak ünlü çift, ani bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Eda Erol, 46 Yok Olan dizisinde rol aldı.

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Eda Erol, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.



