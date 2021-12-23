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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

23.12.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Eda Erol, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

Bir dönem, şarkıcı Alişan ile aşk yaşayan Eda Erol, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Erol, bu defa bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

Eda Erol, geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Alişan ile evliliğin eşiğine gelmişti ancak ünlü çift, ani bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Eda Erol, 46 Yok Olan dizisinde rol aldı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Eda Erol, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine çekti!


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Esra Erol
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