Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Eda Erol 401 bin takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Sosyal medya hesabından günlük karelerini ve spor yaptığı anları paylaşan Eda Erol, son pozuyla adından söz ettirdi.

ESRA EROL'UN KARDEŞİNDEN GÖBEK DEKOLTELİ POZ

1986 doğumlu 36 yaşındaki Eda Erol fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartıyor.

Göbek dekolteli pozunu paylaşan Eda Erol, takipçilerinden tam puan aldı.

Geçtiğimiz haftalarda da karın kaslarını paylaşan Eda Erol'a, "Baklavaları sayıyoruz Maşallah" yorumu gelmişti.

2 sene önce 46 Yok Olan isimli dizide rol alan Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünü tamamladı.

Sinoplu anne ve göçmen babanın son kızı olan Erol, Stajyer Mafya adlı filmde de oynadı.



