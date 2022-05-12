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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

12.05.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sporla iç içe bir yaşam süren Eda Erol, fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Eda Erol 401 bin takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Sosyal medya hesabından günlük karelerini ve spor yaptığı anları paylaşan Eda Erol, son pozuyla adından söz ettirdi.

ESRA EROL'UN KARDEŞİNDEN GÖBEK DEKOLTELİ POZ

1986 doğumlu 36 yaşındaki Eda Erol fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkartıyor.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Göbek dekolteli pozunu paylaşan Eda Erol, takipçilerinden tam puan aldı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Geçtiğimiz haftalarda da karın kaslarını paylaşan Eda Erol'a, "Baklavaları sayıyoruz Maşallah" yorumu gelmişti.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

2 sene önce 46 Yok Olan isimli dizide rol alan Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünü tamamladı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Sinoplu anne ve göçmen babanın son kızı olan Erol, Stajyer Mafya adlı filmde de oynadı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan göbek dekolteli poz! Karın kaslarını sergiledi


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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