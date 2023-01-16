Esra Erol'un kocası Ali Özbir'den romantik paylaşım! "Enişte yaşlanmış"

Yayınlarında yaşanan skandallarla adından sıkça söz ettiren Esra Erol, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu, bu kez kocasının paylaşımıyla gündemde.

13 yıl önce nikah masasına oturduğu, iki çocuğunun babası Ali Özbir eşiyle romantik bir anını paylaştı.

Esra Erol'un kocası Özbir, "Ateş böceğim" diye seslendiği Esra Erol ile verdiği romantik pozu yayınladı.

Hülya Kuran Esra Erol ile Ali Özbir'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozuna "Çok janjanlı" derken Erol'un hayranları ise "Enişte yaşlanmış" yorumları yaptı.



