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Esra Erol'un programında görme engelli kişi, annesine 33 yıl sonra kavuştu! "Beni sağlam bıraktın kör buldun anne"

23.12.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygusal anlar yaşandı. Esra Erol, yüzde 95 görme engelli 33 yaşındaki İbrahim Can'ın hiç bilmediği biyolojik annesini buldu. Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Can, annesiyle canlı yayında buluştu. "Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne" diyen İbrahim Can gözyaşlarını tutamadı.

Yüzde 95 görme engelli İbrahim Can, hiç tanımadığı biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’un kapısını çaldı. Can'ın annesini bulmak için harekete geçen Esra Erol müjdeli haberi kısa sürede verdi.

"KAZA SONRASI GÖZ BEBEĞİMDEKİ SİNİRLER KOPTU"

Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bey, kendisini büyüten aileyi çok üzdüğünü söyleyerek "Kötü alışkanlıklarım ve zor günlerim oldu. 2017 yılında kaza sonucu göz bebeğimdeki sinirler koptu." dedi.

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ANNESİNE CANLI YAYINDA KAVUŞTU

Kısa süre içinde Esra Erol müjdeli haberi verdi ve anne oğul 33 yıl sonra Esra Erol’da kavuştu.

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İbrahim Can “Beni sağlam bıraktın, kör buldun anne” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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