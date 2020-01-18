Esra Erol'un programında şaşırtan olay! Çocuğunun babasını ararken gerçeklerle yüzleşti

21 yaşındaki Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E. isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi. Genç kadın, 4 aylık hamile iken bir gün gelen telefonla sarsıldığını, kendisini arayan kadının T.E.’nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı. Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Toprak, Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.

GERÇEKLER KARŞISINDA ŞOKE OLDU!

Toprak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre içinde beklenen haber geldi. Evli olduğunu ve bu yüzden çocuğa sahip çıkamayacağını söyleyen T.E. ile ilgili kısa süre içerisinde programa onlarca bilgi yağdı. Gelen bilgilere göre, T.E.’nin evli olmadığı ve şimdiye kadar hiçbir evlilik yapmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Bu haber karşısında genç kadın büyük şaşkınlık yaşadı.