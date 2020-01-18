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  4. Esra Erol'un programında şaşırtan olay! Çocuğunun babasını ararken gerçeklerle yüzleşti

Esra Erol'un programında şaşırtan olay! Çocuğunun babasını ararken gerçeklerle yüzleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 01:45 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Programa çocuğunun babasını bulmak için gelen genç kadın gerçeklerle yüzleşti. Sosyal medyadan tanıştığı kişiden hamile kaldığını söyleyen genç kadın, 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Ancak canlı yayında herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

21 yaşındaki Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği T.E. isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi. Genç kadın, 4 aylık hamile iken bir gün gelen telefonla sarsıldığını, kendisini arayan kadının T.E.’nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı. Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Toprak, Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.

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GERÇEKLER KARŞISINDA ŞOKE OLDU!

Toprak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre içinde beklenen haber geldi. Evli olduğunu ve bu yüzden çocuğa sahip çıkamayacağını söyleyen T.E. ile ilgili kısa süre içerisinde programa onlarca bilgi yağdı. Gelen bilgilere göre, T.E.’nin evli olmadığı ve şimdiye kadar hiçbir evlilik yapmadığı canlı yayında ortaya çıktı. Bu haber karşısında genç kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

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SUÇ MAKİNASI ÇIKTI!

Kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtan T.E. tam bir suç makinesi çıktı. Onlarca dosyası olduğu ve cezaevinden firar ettiği anlaşılan T.E.’nin işlediği suçlardan dolayı 2 aydır cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Bu haber karşısında şoke olan genç kadın “Evladım böyle bir adamın soyadını taşıyacağına, benim soyadımı taşısın daha iyi” dedi. (İHA)

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Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol’da yüzleştiÇocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol’da yüzleşti
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