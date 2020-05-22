Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

20 yaşındaki genç Uğurcan Celepoğlu geçtiğimiz haftalarda Esra Erol’da programına katılarak hiç görmediği babası Ali Celepoğlu’nu aramaya gelmişti. Uğurcan’ın acılarla dolu hayat hikayesi ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Çocukluğu yetiştirme yurtlarında geçen Uğurcan 13 yaşından sonra annesi Nargüzel Celepoğlu’nun yanına gitmişti.

Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı. Programa katılan anne Nargüzel Celepoğlu ise küçük yaşta Ali Celepoğlu isimli şahıs tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını ve ailesinin öğrenmesi üzerine apar topar nikah kıydıklarını bir süre sonra da Uğurcan’ı dünyaya getirdiğini ifade etti.



Esra Erol’un programında Uğurcan’ın babası olarak aranan Ali Celepoğlu kısa süre içerisinde bulunarak yayına katıldı. Bütün iddiaları programda reddeden Ali Celepoğlu, Nargüzel ile evliliğinin tam bir kumpas olduğunu elini dahi tutmadığını ve nikah kıyıldıktan sonra birkaç saat içinde kendisinin kaçtığını dile getirdi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden anne Nargüzel Celepoğlu ise babanın Ali Celepoğlu olduğu konusunda ısrarcı davranarak gerçeklerle yüzleşmek istemediği için yalan söylediğini sözlerine ekledi.