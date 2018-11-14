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Esra Erol'un programında şoke eden olay! Öz çocuklarını evlatlık aldılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 03:28 | Son Güncelleme

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında filmlere konu olacak ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan İdris-Hicran çifti öz kızları Kader’i yıllar önce evlatlık aldıklarını açıkladı. Yaşananlar karşısında şoke olan 25 yaşındaki Kader ise “Ben evlatlık alınmış bir çocuk muyum? Yoksa İdris-Hicran Özer çifti benim biyolojik ailem mi?” sorusunun cevabını yarın Esra Erol’da açıklanacak DNA testi sonucunda öğrenecek.

Esra Erol'un programında şoke eden olay! Öz çocuklarını evlatlık aldılar

Kimliğini kaybeden Kader Özer, yeni kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde hayatının şokunu yaşıyor. Burada kendisine evlatlık olduğu söylenince neye uğradığını şaşıran Kader, bu durumu sorgulama başlıyor. Kafasındaki soru işaretleri artınca bu sorunu çözmek için Esra Erol’da programına başvuruda bulunuyor.

Anne Hicran Özer ise, 21 Mayıs 1993 tarihinde Yeşilyurt Devlet Hastanesinde kızı Kader’i kucağına aldığını, kızını emzirdikten sonra uyuya kaldığını ve uyandıktan sonra çocuğunun kaçırıldığını öğrendiğini açıkladı. Aynı odada kaldığı bir hastanın avukat refakatçisi sayesinde kaçıran kişinin robot resminin çizildiğini belirten Hicran Özer, sürecin hızlandığını ifade etti.

Baba İdris Özer ise, “Benim ailemden hiçbir şüphem yok, bize çocuğu teslim eden görevli memur o zamanın parasıyla 10 milyon TL para istedi” açıklamasında bulundu.

Süreç burada bitmiyor. Hastaneden ayrıldıktan sonra kaçırılan çocuğunu her yerde arayan aile, robot resmi tüm ülkeye yayıyor. Haberlerde gazetelerde yer alıyor. Kaçıran kişi korktuğu için bebeği Konya’da otobüste bırakıyor ve acılı aile bebeğini çocuk esirgeme kurumundan teslim alıyor. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile kimliğini çıkarıyor.

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ÖZ ÇOCUKLARINI EVLATLIK ALDILAR
İzmir Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma sonrasında aileden DNA testi isteniyor. Sonuçlar geldiğinde ise annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söyleniyor. Bu testin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından açılan “nüfus kaydının iptali davası”nda Kader, İdris-Hicran Özer çiftinin nüfusundan siliniyor. Aile bu durumu hiçbir zaman kabul etmiyor. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile başlangıçta koruyucu aile, daha sonra açtıkları dava ile de evlatlık ediniyorlar. Bu dava süreci aile için sıkıntılı geçiyor. Zira annenin yasal mevzuata göre evlat edinme konusunda yaşı tutmuyor. Bu nedenle yaşı büyültülüyor. Hatta yasal anlamda evlat edinebilmek için çocuk sahibi olmamaları gerektiğinden hamile kalmamaya da yasal süreç devam ederken özen gösteriyor.

Kader Özer, şuan öz ailesinde evlatlık olarak gözüküyor. Yaşananlar karşısında şoke olan 25 yaşındaki Kader “Ben evlatlık alınmış bir çocuk muyum? Yoksa İdris-Hicran Özer çifti benim biyolojik ailem mi?” sorusunun cevabını Esra Erol’da arıyor.

Yarın DNA testi sonucu Esra Erol’da açıklanacak.

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Esra Erol esra erol'da evlatlık

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