Esra Erol'un programında şoke eden olay! Öz çocuklarını evlatlık aldılar

Kimliğini kaybeden Kader Özer, yeni kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde hayatının şokunu yaşıyor. Burada kendisine evlatlık olduğu söylenince neye uğradığını şaşıran Kader, bu durumu sorgulama başlıyor. Kafasındaki soru işaretleri artınca bu sorunu çözmek için Esra Erol’da programına başvuruda bulunuyor.

Anne Hicran Özer ise, 21 Mayıs 1993 tarihinde Yeşilyurt Devlet Hastanesinde kızı Kader’i kucağına aldığını, kızını emzirdikten sonra uyuya kaldığını ve uyandıktan sonra çocuğunun kaçırıldığını öğrendiğini açıkladı. Aynı odada kaldığı bir hastanın avukat refakatçisi sayesinde kaçıran kişinin robot resminin çizildiğini belirten Hicran Özer, sürecin hızlandığını ifade etti.

Baba İdris Özer ise, “Benim ailemden hiçbir şüphem yok, bize çocuğu teslim eden görevli memur o zamanın parasıyla 10 milyon TL para istedi” açıklamasında bulundu.

Süreç burada bitmiyor. Hastaneden ayrıldıktan sonra kaçırılan çocuğunu her yerde arayan aile, robot resmi tüm ülkeye yayıyor. Haberlerde gazetelerde yer alıyor. Kaçıran kişi korktuğu için bebeği Konya’da otobüste bırakıyor ve acılı aile bebeğini çocuk esirgeme kurumundan teslim alıyor. Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile kimliğini çıkarıyor.