Esra Erol'un televizyon programına katılmışlardı! Alperen Kahraman öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Tekirdağ Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Alışverişe çıkan Alperen Kahraman(19), mağazanın önünde içerideki eşi Melisa'yı beklerken yanına Dursun S. geldi.

BAŞINA VE KARNINA ATEŞ AÇTI

Eşinin amcası olan Durmuş S., belinden çıkardığı tabancayı Kahraman'a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşanların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

MAĞAZADAN BEBEĞİYLE BİRLİKTE ÇIKAN EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş S. ise emniyete götürüldü.