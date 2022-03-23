Esra Ersoy kimdir, olayı nedir? Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy neden tutuklandı? Ne kadar hapiste kalacak?

Esra Ersoy olayı nedir? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bunun ardından kardeşi Ceyda Instagram'da paylaşımda bulundu. Peki Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy neden tutuklandı? Ne kadar hapiste kalacak? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ESRA ERSOY OLAYI NEDİR?

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy ile ilgili cinsel istismar iddiasının yankıları sürüyor.

2021 yılında Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldığı iddia edilen Esra Ersoy'un dava dosyasında yer alan bilgiye göre; S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi.

Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B'nin şortunu indirerek tacizde bulundu.

Bir süre sonra S.B'nin annesi kapıya geldi. Ersoy, S.B'ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddetti.

CİCİŞ KARDEŞLERDEN ESRA ERSOY NEDEN TUTUKLANDI?

Soruşturma sonunda Bodrum Başsavcılığı Ersoy hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlamasıyla dava açtı. Ersoy'a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

Esra Ersoy, yaşanan olayların ardından 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

ESRA ERSOY NE KADAR HAPİSTE KALACAK?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Çocuğa cinsel istismar" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak yakalama kararı çıkarılan Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, mahkeme kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklandı.

Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz Esra Hanım'ın masumiyetine inanıyoruz ve dosyada toplanmayan birçok delil var. Biz istinaf aşamasında bunları da sunduk. Sonuç alacağımıza inanıyoruz"

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin‘de dünyaya geldi.

Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin’de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila’da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

CİCİŞLER ESRA ERSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi

2011 – Ruffles Reklamı

2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)

2009-2010 – Burger King Reklamları- Vodafone reklam filmi

2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)

2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum

2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)

2008 – Hürriyet Emlak Reklam Filmi

2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)

2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)

