Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'da ihanet skandalı! Esra Ezmeci öperek sakinleştirmeye çalıştı ama...

Dün ilk bölümüyle ekrar gelen Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya'da ilginç anlar yaşandı. Instagram hesabından yaptığı soru cevaplarla popülerliği artan Klinik Psikolog Esra Ezmeci, kariyerine gündüz kuşağında program sunarak sürdürmeye başladı.

Fox TV'de yayınlanan programa eşini arayan İsa damga vurdu. Eşinin başka erkeklerle samimi fotoğrafları olduğunu ve 5 aylık bebeğini terk edip gittiğini söyleyen İsa, eşiyle canlı yayında yüzleşti.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ÖPTÜ AMA...

Eşini aldatmadığını ve samimi fotoğrafların varlığını inkar eden Zeynep, programın ihbar hattına gelen fotoğrafların ifşasıyla gergin anlar yaşadı. Esra Ezmeci, Zeynep'i sakinleştirmek için öpse de pek başarılı olamadı.

Zeynep'in 'O kişi sevgilim değil. O benim samimi arkadaşım' ısrarı üzerine üzerine, İsa'dan olay bir iddia geldi. 'Madem arkadaşı, dudağından öptü... O da mı arkadaşı' demesiyle stüdyo buz kesti.

