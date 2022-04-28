Esra Ezmeci paylaştı! "Eşimle para karşılığı beraber oluyorum"

Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan ve oldukça popüler olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci takipçilerinin sorduğu her soruya yanıt vermeye çalışıyor.

Psikolog Esra Ezmeci yine takipçilerinin özel hayatlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Ezmeci'ye gelen sorular ise şaşkınlığa neden olmaya devam ediyor.

Bir takipçi Esra Ezmeci'ye "Eşimle para karşılığı beraber oluyorum normal mi?" diye sordu.



Ünlü isim bu soruya "Bu çiftler arası fantezisel heyecan arttırıcı bir durum da olabilir. İkiniz de bu durumdan mutluysanız bir problem olmaz" yanıtını verdi.

Esra Ezmeci geçtimiz günlerde Haydar Dümen'e benzetilmişti.

