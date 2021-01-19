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Esra Özmen kimdir? Canlı yayın konuğu oldu! Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen eşi kim?

19.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Esra Özmen kimdir? Canlı yayın konuğu oldu! Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen eşi kim?

Ünlü şarkıcı ve sunucu Esra Özmen eşiyle birlikte bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Özmen, müzisyen eşi ile birlikte izleyicilere büyük bir müzik şöleni yaşatacak. Peki, Esra Özmen eşi kim? Esra Özmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan ve sunduğu programlarında yanı sıra şarkılarıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Özmen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu oldu. Eşi ile birlikte bir performans sergileyecek olan ünlü isim, şimdiden televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle Esra Özmen kiminle evli sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Esra Özmen kaç yaşında? Esra Özmen nereli? İşte detaylar...

esra özmen son hali

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

1976 yılında İzmir’de dünyaya gelen ünlü şarkıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarında eğitim aldı. Genç yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlayan ünlü isim, müzik sektöründeki kariyerinin yanı sıra televizyon sektöründe de yer aldı ve çok sayıda programın sunuculuğunu yaptı.

demet ve alişan ile sabah sabah

Televizyon izleyicileri tarafından popüler şarkılarının yanı sıra yaptığı programlarla da tanınan ünlü ismin en popüler programlarında bir tanesi ise TGRT ekranlarında yayınlanan Esra Özmen’le Her Sabah idi.

esra

esra

Esra Özmen şarkıları arasında ise Yaralı Kalp, Sen Adam Mısın?, Saygılarımla, Falcı, Bir Rüya, İsterse Kovsun, Sev Yeter, Tutuş, Hadi Güzelim, Sağır Sultan ve Unutmadım bulunuyor.

fuat özdolgun

Ünlü ismin sevenleri ve televizyon izleyicileri tarafından Esra Özmen eşi kim sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Özmen, müzisyen Fuat Özdolgun ile evli. Çiftin Tanem adında bir kızları bulunuyor.

seda sayan

Ünlü ismin Instagram hesabında şu anda 11 bin takipçisi var. Ünlü şarkıcı Instagram'da esraozmenofficial hesabını kullanıyor.

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