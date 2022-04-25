MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Özmen kimdir? Seda Sayan’ın nikah şahidi Esra Özmen kim, kaç yaşında?

Esra Özmen kimdir? Seda Sayan’ın nikah şahidi Esra Özmen kim, kaç yaşında?

25.04.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Özmen kimdir? Seda Sayan’ın nikah şahidi olarak gündeme gelen Esra Özmen’in kim olduğu merak ediliyor. Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlendi. Seda Sayan’ın nikah şahitliğini Esra Özmen yaptı. Peki; Esra Özmen kimdir, kaç yaşında?

Esra Özmen kimdir? Seda Sayan’ın nikah şahidi Esra Özmen kim, kaç yaşında?

Esra Özmen kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan’ın nikahında şahitlik yapan Esra Özmen’in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Bu gelişmenin ardından Esra Özmen kimdir sorusunun cevabı da merak ediliyor.

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

Esra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Esra Özmen, Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarında tamamladı. Müziğe genç yaşlardan itibaren ilgi duyan Esra Özmen, 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı.

ESRA ÖZMEN EŞİ KİMDİR?

Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun 8 Temmuz 1974'te İzmir'de dünyaya geldi. Özdolgun, İlköğretime başladığı yıllarda müzikle tanıştı. Müzisyen bir ailenin ferdi oldugu için müziğe dedesi Kemani Sait Bey'in (Yesmesliler) dersleriyle basladı.

Fuat Özdolgun sonraki yıllarda Mehmet Saim Karadağ'dan nota ve nazariyat eğitimi aldı. Aynı yıllarda Nursal Ünsal Birtek ve Ahmet Özcaglayan'ın çalıştırdığı korolarda eşlik ve repertuvarını geliştirme şansı buldu.

Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Sanat çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstüne yürüdü! "Yalaka, nankör..."Üstüne yürüdü! "Yalaka, nankör..."
Süper mini altına çorap giyip...Süper mini altına çorap giyip...
Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurduYakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Haydar Dümen benzetmesi! Korona olan sevgilisini terk etti! Cinsel organı...

Haydar Dümen benzetmesi! Korona olan sevgilisini terk etti! Cinsel organı...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.