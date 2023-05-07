Estetiğim yok gibi demişti! Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic estetiksiz haliyle şoke etti! "Evrim bu olsa gerek"

Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic, yaptırdığı estetikler ile dikkat çekiyor. Ünlü isim, Türkiye oyunculuk yapmasıyla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Jahovic'in yıllar içerisinde estetik masrafı için kullandığı bütçe de gündem olmuştu.

Adeta bambaşka birisi haline gelen Emina Jahovic'i estetiksiz halinde tanımak neredeyse imkansız oluyor.

"ÇİRKİN KADIN YOKTUR, FAKİR KADIN VARDIR"

Ünlü şarkıcının eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Paranın gücü", "Estetik ile nasıl bambaşka birine dönüşülür tam olarak örneğisin" ve "Çirkin kadın yoktur fakir kadın vardır" yorumları ile hayal kırıklığını dile getirdi.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in 9 yıllık evliliğinden Yaman ve Yavuz adını verdikleri oğulları bulunuyor.

Emina Jahović farklı tarzı ve fiziğiyle şaşırtmaya devam ediyor.

