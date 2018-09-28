Miss Turkey 2018'in 3 güzeli Şevval Şahin, Tara Madelein De Vries ve Roda Irmak Kalkan teve2'deki 2.Sayfa programına konuk oldu. Estetikli olduğu için eleştiri oklarının hedefi olan birinci güzel Şevval Şahin, sessizliğini canlı yayında bozdu.

'Estetiksiz halimle de dereceye girerdim'

1 / 13 * Birinci seçildiğim için çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım...İçimden dereceye girmek geçiyordu ama birinciliği beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Tara ile Roda'nın dereceye girebileceğini biliyordum.

2 / 13 * İlk 16 yaşında podyuma çıktım. Bir gün yolda yürüyordum. Bir ajans çalışanı beni gördü. Kartını verdi. O gün ajans gittim. Beni kabul etmediler. Başka bir yere yönlendirdiler. O ajans hemen beni kabul etti. Çalışmaya başladım.

3 / 13 *Burnum hariç hiçbir yerim estetik değil. 17 yaşındayken yaptırdım. Bunu hiç saklamadım. Bu fotoğraflar 11-12-13 yaşında çekilen fotoğraflar. Okul yılları. Ergenlikten önce çekilen fotoğraflar. O zaman çekim açısı başkaydı, makyaj tekniği başkaydı...

4 / 13 * Eleştirilere üzülmedim çünkü sonuç belli. Ben ne yaptırıp, ne yaptırmadığımı iyi biliyorum.

5 / 13 * Estetik benim için çok normal. 2018 yılındayız. Kendinde beğenmediğin bir yerin varsa, bunu yaptırman en doğal hakkın. Yarışmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Ben hiç bir zaman 'burnumu yaptırmadım' demedim. Beni eleştirebilirler. Bu benim tercihim. Bana iyi geldi. Öz güvenim yerine geldi.

6 / 13 * Ben sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım. Kamp süresince hep birlikteyiz. Konuşmana, diline, insanlarla diyaloğuna, enerjine, kültürüne bakıyorlar... Ben bunların hepsini iyi bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum.

7 / 13 * Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. Çünkü dediğim gibi bir tek burunla bitmiyor.

8 / 13 * Sosyal medyadaki yorumlardan sonra 'tacım geri alınır' diye korkmadım. Çünkü estetik yasak değil. Yapay bir göğsün, kaynak saçların, lens gözlerin varsa yapay bir görüntün varsa bu birinciliği etkileyebilir.

9 / 13 * Benim torpilli olduğum iddiası bana komik geldi. Hiçbir jüriyi tanımıyordum bile. 'Şevval torpilli' yorumlarına çok güldüm.

10 / 13 * 5-6 aylık bir ilişkimiz var. Londra'da tanıştık. O başka bir üniversitede. Beni çok destekledi. Ailem de çok destek bana. Sevgilim beni kıskanmıyor. Benim başarılı olmamı çok istiyor.

11 / 13 * 6 yaşından beri İngiltere'deyim. Ana dilim İngilizce gibi artık.

12 / 13 * İdolüm olan biri yok. Ben kendimi geliştirmek istiyorum.