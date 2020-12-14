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Esvatini Başbakanı, Kovid-19'dan ölen ilk dünya lideri oldu

14.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Esvatini Başbakanı, Kovid-19'dan ölen ilk dünya lideri oldu

Afrika kıtasının güneyinde yer alan eski adıyla Svaziland, 2018'de değişen adıyla Esvatini Krallığı'nın Başbakanı Ambrose Dlamini'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından 4 hafta sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Afrika'nın güneyinde denize kıyısı olmayan Esvatini'de 4 hafta önce koronavirüs pozitif çıkan Başbakan Ambrose Dlamini'nin 1 Aralık'tan beri komşu Güney Afrika'da devam eden tedavisinden kötü haber geldi.

Mutlak monarşiyle yönetilen Esvatini'nin Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, şu açıklamayı yaptı:

"Majesteleri, Ekselansları Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatını ulusa bildirmemi emretti. Ekselansları, bu öğleden sonra Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakım altındayken hayata gözlerini yumdu."

Resmi açıklamada ölüm nedeni belirtilmeyen 52 yaşındaki Dlamini'nin 16 Kasım'da testi pozitif çıkmış, ama semptom göstermediği belirtilmişti. Daha sonra 'iyi bakım altında hızla iyileşmesi için Güney Afrika'ya nakledildiği' duyurulurken, 'sağlık durumunun istikrarlı olduğu ve tedaviye olumlu yanıt verdiği' dile getirilmişti.

Daha önce bir dizi lider koronavirüse yakalanırken, pandemiye şüpheyle ve ihmalkar yaklaşan popülist sağcı çizgideki ABD Başkanı Donald Trump, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hastalanması, dünya gündemini meşgul etti. Ancak Esvatini Başbakanı, virüse yakalandıktan sonra ölen ilk dünya lideri oldu.

1986'dan beri 3. Ingvenyama Msvati'nin kral olduğu Esvatini'de Kasım 2018'de iş dünyasından gelen ve bankacılık ile telekomünikasyon tecrübesi olan Dlamini başbakan atanmıştı.

1.2 milyon nüfuslu küçük ülkede bugüne dek Kovid-19'dan 6768 vaka ve 127ölüm kayıtlara geçti.

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