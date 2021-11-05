MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Eternals çıktı mı, ne zaman çıkacak? Eternals konusu nedir, oyuncuları kimler?

Eternals çıktı mı, ne zaman çıkacak? Eternals konusu nedir, oyuncuları kimler?

05.11.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini ödüllü yönetmen Chloé Zhao'nun üstlendiği Ethernals filmi 5 Kasım 2021 Cuma günü gösterime girdi. Bu kapsamda Ethernals filminin oyuncuları ve konusu merak edildi. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek ve Gemma Chan Ethernals oyuncuları arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...

Eternals çıktı mı, ne zaman çıkacak? Eternals konusu nedir, oyuncuları kimler?

Konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ethernals'ın senaryosu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo'ya ait. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Ethernals filminin yapımcısı Iron Man, Thor, The Avengers gibi filmlerin de yapımcısı olan Kevin Feige. İşte Ethernals konusu ve oyuncuları...

Eternals çıktı mı, ne zaman çıkacak? Eternals konusu nedir, oyuncuları kimler?

ETHERNALS KONUSU NEDİR?

Eternals filminde insanlığın doğuşundan beri dünyayı koruyan, yıldızların ötesinden bir grup kahramanın hikayesi işleniyor. Deviant olarak isimlendirilen, uzun süre önce tarihe karıştığı zannedilen yaratıklar gizemli bir şekilde geri döndüklerinde, Eternal'lar insanlığı yeniden savunmak için bir araya gelir.

Eternals çıktı mı, ne zaman çıkacak? Eternals konusu nedir, oyuncuları kimler?

ETHERNALS OYUNCULARI KİMLER?

İşte Ethernals oyuncuları:

  • Angelina Jolie
  • Richard Madden
  • Salma Hayek
  • Gemma Chan
  • Kit Harington
  • Kumail Nanjiani
  • Brian Tyree Henry
  • Barry Keoghan
  • Dong Seok Ma
  • Lia McHugh


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Haluk Levent hayranlarıyla böyle buluştu!Haluk Levent hayranlarıyla böyle buluştu!
Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

Türkiye'nin 4. büyüğü! Ekonomiye katkısı 3 milyar lira

İntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndü

İntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndü

Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü

Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.