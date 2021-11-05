Eternals çıktı mı, ne zaman çıkacak? Eternals konusu nedir, oyuncuları kimler?

Konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ethernals'ın senaryosu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo'ya ait. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Ethernals filminin yapımcısı Iron Man, Thor, The Avengers gibi filmlerin de yapımcısı olan Kevin Feige. İşte Ethernals konusu ve oyuncuları...

ETHERNALS KONUSU NEDİR?

Eternals filminde insanlığın doğuşundan beri dünyayı koruyan, yıldızların ötesinden bir grup kahramanın hikayesi işleniyor. Deviant olarak isimlendirilen, uzun süre önce tarihe karıştığı zannedilen yaratıklar gizemli bir şekilde geri döndüklerinde, Eternal'lar insanlığı yeniden savunmak için bir araya gelir.

ETHERNALS OYUNCULARI KİMLER?

İşte Ethernals oyuncuları:

Angelina Jolie

Richard Madden

Salma Hayek

Gemma Chan

Kit Harington

Kumail Nanjiani

Brian Tyree Henry

Barry Keoghan

Dong Seok Ma

Lia McHugh



