Eternals çıktı mı, ne zaman çıkacak? Eternals konusu nedir, oyuncuları kimler?

Konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ethernals'ın senaryosu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo'ya ait. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Ethernals filminin yapımcısı Iron Man, Thor, The Avengers gibi filmlerin de yapımcısı olan Kevin Feige. İşte Ethernals konusu ve oyuncuları...
Eternals filminde insanlığın doğuşundan beri dünyayı koruyan, yıldızların ötesinden bir grup kahramanın hikayesi işleniyor. Deviant olarak isimlendirilen, uzun süre önce tarihe karıştığı zannedilen yaratıklar gizemli bir şekilde geri döndüklerinde, Eternal'lar insanlığı yeniden savunmak için bir araya gelir.
İşte Ethernals oyuncuları:
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