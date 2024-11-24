Etli biber dolması tarifi: Etli biber dolması nasıl yapılır?

Etli biber dolması tarifinin tüm adımlarını ve gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme ile daha çok sayıda dolma da hazırlayabilir ve her öğünde tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 8 adet dolmalık biber

100 gram kıyma

1 bardak pirinç

1 soğan

1 domates

1 kaşık salça

Birer çay kaşığı tuz, karabiber ve nane

Sosu:

1 kaşık salça

1 bardak kaynar su

Bir çimdik tuz