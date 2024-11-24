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Etli biber dolması tarifi: Etli biber dolması nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 19:12
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Türk mutfağına has yemeklerden biri olan dolma, biberden domatese birkaç farklı seçeneğe sahip olduğu gibi zeytinyağlı ya da etli olarak da yapılabilir. Etli biber dolması tarifini aşağıda bulabilir, bu tarifle enfes dolmalar pişirebilirsiniz.

Etli biber dolması tarifi: Etli biber dolması nasıl yapılır?
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Kaç adet 8
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Adet 100kal

Etli biber dolması tarifinin tüm adımlarını ve gerekli olan malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme ile daha çok sayıda dolma da hazırlayabilir ve her öğünde tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 8 adet dolmalık biber
  • 100 gram kıyma
  • 1 bardak pirinç
  • 1 soğan
  • 1 domates
  • 1 kaşık salça
  • Birer çay kaşığı tuz, karabiber ve nane
  • Sosu:
  • 1 kaşık salça
  • 1 bardak kaynar su
  • Bir çimdik tuz

TARİF

  • İç harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Dolmalık biberlerin içini temizleyin.
  • Sap kısımlarını kapak biçiminde kesin.
  • Tencereye biberleri yerleştirin.
  • İç harç ile tüm biberleri doldurun.
  • Kapaklarını kapatın.
  • Bir kasede sos malzemelerini karıştırın.
  • Tenceredeki dolmaların üzerine dökün.
  • Kapağı kapalı ve kısık ateşte yarım saat kadar pişirin.
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