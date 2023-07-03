Euphoria'nın Cassie'si Sydney Sweeney tatilde! Pozlarına beğeni yağdı

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney sosyal medyada büyük popülerliği olan bir isim.

"Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek dikkat çeken genç isim dizideki ateşli sahnelerle uzun süre gündemde kalmıştı.

Sydney Sweeney son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti. İbiza'da bir teknede bir grup yakın arkadaşıyla yazın tadını çıkarırken büyüleyici fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.

Serinletici suda vakit geçirmediği zamanlarda Sydney, arkadaşları ve nişanlısı Jonathan Davino ile vakit geçirdi.

Yoğun tempoda çalışan güzel oyuncu boş zamanlarını tatille değerlendiriyor. Oyuncu sere serpe dondurma yediği anları da paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.





