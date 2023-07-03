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Euphoria'nın Cassie'si Sydney Sweeney tatilde! Pozlarına beğeni yağdı

03.07.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria isimli dizide Cassie karakterine hayat veren Sydney Sweeney dizideki sevişme sahneleri uzun süre gündemde kaldı ve adından söz ettirdi. Güzel oyuncu dizi sonrası pek çok teklif aldı. Yoğun tempoda çalışan ünlü oyuncu kısa bir mola verip tatile çıkınca pozlar da gecikmedi.

Euphoria'nın Cassie'si Sydney Sweeney tatilde! Pozlarına beğeni yağdı

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney sosyal medyada büyük popülerliği olan bir isim.

"Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek dikkat çeken genç isim dizideki ateşli sahnelerle uzun süre gündemde kalmıştı.

Sydney Sweeney son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti. İbiza'da bir teknede bir grup yakın arkadaşıyla yazın tadını çıkarırken büyüleyici fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.

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Serinletici suda vakit geçirmediği zamanlarda Sydney, arkadaşları ve nişanlısı Jonathan Davino ile vakit geçirdi.

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Yoğun tempoda çalışan güzel oyuncu boş zamanlarını tatille değerlendiriyor. Oyuncu sere serpe dondurma yediği anları da paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

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