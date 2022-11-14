Euphoria'nın yıldızı o görüntülerini ailesine gönderenlere sert çıktı! "İğrenç ve vicdansızca"

Sydney Sweeney, popüler dizide cinsel hayatı ifşa edilen lise öğrencisi Cassie Howard karakterini canlandırıyor.

Dizinin ilk sezonunda çıplak videoları sınıf arkadaşlarının arasında yayılınca okuldaki tüm gözler Cassie'ye dönmüştü.

GQ'ya konuşan Sweeney bazı hayranlarının bu sahnelerin ekran görüntülerini alıp Instagram'a yüklediğini söyledi.

Bazı kişilerin sınırı aştığını belirten Sweeney şöyle devam etti: Öyle bir noktaya vardı ki fotoğraflara ailemi etiketlemeye başladılar. Kuzenlerimin buna ihtiyacı yok. Bu tamamen iğrenç ve çok vicdansızca bir hareket.



Ünlü oyuncu, "Herkesin gözünü diktiği, cinselleştirilen bir karakteri canlandırıyorsun. Sonra izleyici de sana aynısını yapıyor" dedi.

Sweeney olumsuz yorumlar yüzünden kendini geri çekmeyeceğini ifade etti: Bence bunlar çok saçma. Oyuncuyum, karakterleri oynuyorum. Bunlar bende izleyiciyi daha da sinirlendirecek karakterler canlandırma isteği uyandırıyor.

Ünlü oyuncu haziranda Variety'ye verdiği röportajda da Cassie'nin çıplak sahnelerinin vücuduyla barışmasına yardımcı olduğunu söylemişti.

Sweeney, temmuzdaki bir diğer söyleşisinde de eleştirilere rağmen çıplak sahnelerde oynamaya devam edeceğini belirtmişti.

