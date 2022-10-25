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Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

25.10.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisindeki sevişme sahneleriyle magazin gündemini meşgul eden güzel oyuncu Sydney Sweeney, dün katıldığı bir davette tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Sydney Sweeney'nin göğüsleri, elbiseden taştı.

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Rol aldığı dizilerdeki erotik sahnelerle adından söz ettiren 25 yaşındaki ABD'li yıldız Sydney Sweeney, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle ilgi odağı oldu.

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Ateşli sahneleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Sydney Sweeney, bazı projelerde çıplaklıktan başka çaresi olmadığını söyleyerek ''insanlar, sadece bir karakteri oynadığımı unutuyorlar'' demişti.

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Sevişme sahneleriyle de adından söz ettiren genç oyuncu, seks sembolü olarak görülmekten hoşnut olmadığını dile getirmişti.

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Avukat bir anne ve doktor bir babanın kızı olan Sydney Sweeney, oyuncu olmak için ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşındı.

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Netflix dizisi Euphoria'da hayat verdiği Cassie karakteriyle tanınan yıldız, sosyal medyada da epey aktif.

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Instagram'da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Sydney Sweeney, cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti


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