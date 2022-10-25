Euphoria'nın yıldızı Sydney Sweeney'nin göğüsleri elbisesinden taştı! 'Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar' demişti

Rol aldığı dizilerdeki erotik sahnelerle adından söz ettiren 25 yaşındaki ABD'li yıldız Sydney Sweeney, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle ilgi odağı oldu.

Ateşli sahneleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Sydney Sweeney, bazı projelerde çıplaklıktan başka çaresi olmadığını söyleyerek ''insanlar, sadece bir karakteri oynadığımı unutuyorlar'' demişti.

Sevişme sahneleriyle de adından söz ettiren genç oyuncu, seks sembolü olarak görülmekten hoşnut olmadığını dile getirmişti.

Avukat bir anne ve doktor bir babanın kızı olan Sydney Sweeney, oyuncu olmak için ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşındı.

Netflix dizisi Euphoria'da hayat verdiği Cassie karakteriyle tanınan yıldız, sosyal medyada da epey aktif.

Instagram'da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Sydney Sweeney, cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor.



