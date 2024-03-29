Euphoria yıldızı Hunter Schafer'in başrolünde yer aldığı 'Cuckoo' filminin afişi yayınlandı! Afişi bile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı

Dan Stevens ve Jessica Henwick'in başrollerini paylaştığı film, 17 yaşındaki Gretchen'in Alman Alpleri'ndeki bir tatil köyüne taşınmasını konu alıyor. Neon'un sunduğu film, Berlin Film Festivali'nde izleyicilerle buluşmuştu.

CUCKOO FİLMİNİN KONUSU

17 yaşındaki Gretchen, Amerika'daki evinden ayrılarak babası ve yeni ailesiyle birlikte Alman Alpleri'nde bir tatil köyüne taşınır. Ancak, yeni evlerine vardıklarında, gizemli bir şekilde dilsiz olan üvey kız kardeşi Alma'ya ilgi gösteren babasının patronu Bay König, ailenin huzurunu bozar. Tatil cennetindeki sükunet, Gretchen'in keşfettiği şok edici bir aile sırrıyla altüst olur.







