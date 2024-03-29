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    4. Euphoria yıldızı Hunter Schafer'in başrolünde yer aldığı 'Cuckoo' filminin afişi yayınlandı! Afişi bile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı

    Euphoria yıldızı Hunter Schafer'in başrolünde yer aldığı 'Cuckoo' filminin afişi yayınlandı! Afişi bile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 15:34
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    Euphoria dizisinin yıldızı Hunter Schafer korku türündeki 'Cuckoo' filmiyle seyircisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tilman Singer'ın yönettiği filmin afişi paylaşıldı.

    Dan Stevens ve Jessica Henwick'in başrollerini paylaştığı film, 17 yaşındaki Gretchen'in Alman Alpleri'ndeki bir tatil köyüne taşınmasını konu alıyor. Neon'un sunduğu film, Berlin Film Festivali'nde izleyicilerle buluşmuştu.

    CUCKOO FİLMİNİN KONUSU

    afiş kapak

    17 yaşındaki Gretchen, Amerika'daki evinden ayrılarak babası ve yeni ailesiyle birlikte Alman Alpleri'nde bir tatil köyüne taşınır. Ancak, yeni evlerine vardıklarında, gizemli bir şekilde dilsiz olan üvey kız kardeşi Alma'ya ilgi gösteren babasının patronu Bay König, ailenin huzurunu bozar. Tatil cennetindeki sükunet, Gretchen'in keşfettiği şok edici bir aile sırrıyla altüst olur.

    Yerel Seçim 2024


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    film
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