Euroleague şampiyonu Anadolu Efes yurda döndü!

Bundan sonraki hedefleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, “Devam, her zaman hedeflerimiz yüksek. Anadolu Efes olarak, Türkiye basketbol tarihinde de Avrupa kupalarını ülkemize getiren ilk kulübüz. Uzun bir aradan sonra ülkemize tekrar getirdik. Umarım bu kadar aralıklı olmaz. Daha kısa sürelerde daha çok kupalar kazanmak nasip olur. Hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Başkanımız Tuncay Özilhan ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Almanya'da bu gücü hissettik. Bu bir ekip işi. Bu kupayı hep beraber kazandık. Ülkemize getirdik. Türkiye adına kazanılan bir kupa” şeklinde konuştu.

SHANE LARKIN: MUTLUYUZ

Havalimanında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, “Bu kupayı evimize getirdiğimiz mutluyuz. Uzun bir sezondu ama biz iyi şeyler başardık ve takımımla beraber mutluyum. Kupayı Türkiye'ye, evimize getirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

MICIC: HAYATIM BOYUNCA GURUR DUYACAĞIM

Havalimanında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'te MVP seçilen Vasilije Micic, “İyi hissediyorum ve son röportajımda sevinirken söylemiştim. İyi bir yoldayız. Hayatım boyunca bununla gurur ve mutluluk duyacağım. Bazı zamanlar oyunu oynamak zordu ve uğraşlı bir sezon geçirdik ve bunun sonunda Euroleague'de şampiyon olduk” dedi.