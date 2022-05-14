Eurovision 2022'de Azerbaycan'ı temsil eden Nadir Rüstemli kimdir? Nadir Rüstemli Eurovision 2022'de hangi şarkıyı söyledi?

Eurovision 2022'de Azerbaycan'ı temsil eden Nadir Rüstemli günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. yarışmanın bu yılki ilk yarı finali 10 Mayıs Salı günü, ikinci yarı finali ise 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi. Nadir Rüstemli, bugünkü büyük final sebebiyle merak konusu oldu. Peki Eurovision 2022'de Azerbaycan'ı temsil eden Nadir Rüstemli kimdir? Eurovision 2022'de hangi şarkıyı söyledi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

EUROVİSİON 2022'DE AZERBAYCAN'I TEMSİL EDEN NADİR RÜSTEMLİ KİMDİR?

Nadir Rüstemli 8 Temmuz 1999 yılında Azerbaycan'ın Salyan şehrinde dünyaya geldi.

R&B şarkıcısı Nadir Rüstemli, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ı temsil etti.

NADİR RÜSTEMLİ, EUROVİSİON 2022'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Nadir Rüstemli, Eurovision 2022'de 'Fade To Black' adlı parçayı seslendirdi.

Nadir Rüstemli'nin söylediği 'Fade To Black' İngilizce'dir.

