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  4. Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı

Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı

25.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu sene birinci olan İtalyan rock grubu Måneskin'in solisti Damiano David'in kutlamalarda uyuşturucu madde kullandığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddiayı yalanlayarak teste gireceğini açıklayan solistin, test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı

Eurovision Şarkı Yarışması'nda oylama sonuçları beklenirken ekranlara yansıyan bir görüntü her şeyi önüne geçerek gündem olmuştu. Görüntülerde yarışmayı kazanan İtalyan rock grubu Måneskin grubunun solistinin sevinç gösterisi yaparken başını önündeki sehpaya eğilerek bir şeyler yapınca uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülmüştü.

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DÜN TEST YAPTIRDI

İddianın kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan solist Damiano David, "Uyuşturucu kullanmıyorum, lütfen böyle bir şey söylemeyin. Hatta bunun için teste gireceğim" demişti. Dediğini yapan solist dün apar topar test yaptırdı.
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TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Eurovision yayıncı kuruluşu EBU tarafından yapılan açıklamada, solist Damiano David'in gönüllü olarak yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığı açıklandı. EBU, kamera görüntülerinin incelenmesi dahil kendilerinin yaptığı kontrollerin sonucunun da bu yönde olduğunu belirtti ve "Meseleyi kapanmış addediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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