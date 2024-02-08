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  4. 'Ev almadığı için ayrıldı' iddiası vardı! Mehmet Ali Erbil'e genç aşkı bakın ne hediye aldı

'Ev almadığı için ayrıldı' iddiası vardı! Mehmet Ali Erbil'e genç aşkı bakın ne hediye aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.02.2024 07:37 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil’in evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan’dan ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Erbil'den ev almadığı için ayrıldığı söylenen Gülseren Ceylan'ın pahalı hediyeler istediği söyleniyordu. Bakın Erbil'e genç sevgilisi ne hediye aldı.

'Ev almadığı için ayrıldı' iddiası vardı! Mehmet Ali Erbil'e genç aşkı bakın ne hediye aldı

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Nikah masasına oturmaları beklenen çift bir ayrıldı bir barıştı.

"180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi. İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" sözleriyle dikkat çeken Erbil sevgilisiyle barışıp bir de tatile gitti.

Mehmet Ali Erbil'in doğum gününde genç sevgili hediye almayı da atlamadı. Gülseren Ceylan sevgilisine bir köpek aldı.

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Ceylan ayrıca sevgilisine aşk dolu sözler söyleyerek "5 sene mi 10 sene mi ne kadar zamanımız varsa o zamanı güzelleştirmek seni mutlu etmek ve sevmek için harcayacağım" dedi.
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