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Ev arkadaşının kedisine işkence yapan kadın kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

Çin'de bir kadın, ev arkadaşının evde bulunmadığı sırada kedisine işkence etti. Kedi sahibi durumu fark ederek görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca, işkenceci ev arkadaşı büyük tepki aldı.

Olay, Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde meydana geldi. Kedinin sahibi tarafından eve kurulan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının; ev arkadaşının kedisini yerde iterek sürüklediği, tekme attığı görülüyor. Ayrıca, kadın, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen peşinden kovaladığı görülüyor.

KEDİYE İŞKENCEYİ KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE ÖĞRENDİ

Kedisinin maruz kaldığı bu durumu kamera kayıtlarını izleyince öğrenen kedi sahibi kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kediye işkence eden Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi ve teknoloji firması 'Tencent' stajeri olduğu belirtilen kadın, sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki aldı.

Tencent firması ise olay sonrası yaptığı açıklamada, konunun takip edildiği ve olayın doğrulanması halinde söz konusu stajerle ilgili ilişiklerini keseceklerini ve stajerin psikolojik yardım aldığından emin olacaklarını belirtti.

(DHA)

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çin kedi işkence

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