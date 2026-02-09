Mynet Trend

Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump!

2020’de Covid-19 pandemisini "önceden gördüğünü" iddia ederek gündeme gelen Batı Londralı hipnoterapist ve kendini 'sezgisel' olarak tanımlayan Nicolas Aujula, bu kez 2026’ya ilişkin kehanetleriyle tartışma yarattı. Aujula, rekor sıcaklıklardan büyük fırtınalara, artan deprem ve volkanik hareketlilikten siyasi çalkantılara kadar uzanan geniş bir yelpazede öngörülerde bulundu.

Sedef Karatay Bingül

Batı Londra’da yaşayan 39 yaşındaki hipnoterapist Nicolas Aujula, 2020’de Covid-19 pandemisini önceden gördüğünü iddia eden isimlerden biri olarak dikkat çekmişti.

'Medyum' olduğunu öne süren Aujula, şimdi de 2026 yılına ilişkin bir dizi çarpıcı kehanette bulundu.

"BİRÇOK GEÇMİŞ HAYAT YAŞADIM" İDDİASI

Aujula, 'doğaüstü yeteneklerini' 17 yaşında keşfettiğini söyledi. İddiasına göre derin bir trans halindeyken kendisini bir Mısır kraliçesi, Himalayalar’da bir rahibe, Çin’de bir terzi, Afrika’da bir şifacı ve hatta bir aslan olarak gördü.

Bu deneyimin kendisini hayat ve ölüm hakkında köklü bir farkındalığa götürdüğünü belirten Aujula, kısa süre sonra A-Level eğitimini bırakıp hipnoterapi ve 'geçmiş yaşam regresyonu' üzerine çalışmaya başladığını ifade etti.

Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump! 1

“GÖRDÜKLERİM HER ZAMAN SEMBOLİK”

Kehanetlerinin rüyalar, semboller ve 'iç sesi' aracılığıyla geldiğini savunan Aujula, bunların her zaman birebir gerçekleşmediğini, bazen yorum gerektirdiğini söyledi: "Gördüklerim çoğu zaman sembolik. Mesaj her zaman hemen net değildir ve yanlış yorumlama ihtimali vardır."

Buna rağmen Aujula, Covid-19 pandemisini, Black Lives Matter protestolarını, Donald Trump’ın seçim zaferini ve yapay zekanın yükselişini önceden gördüğünü iddia etti.

Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump! 2

2026 İÇİN ÇARPICI ÖNGÖRÜLER

Aujula’nın 2026’ya dair başlıca iddiaları şöyle:

DOĞAL AFETLER VE İKLİM

  • Türkiye, Yunanistan, Pasifik bölgesi ve Asya’da artan deprem ve volkanik faaliyetler
  • Birleşik Krallık’ta tarihin en sıcak yazı ve ülke çapında su kısıtlamaları
  • Elektrik şebekelerini etkileyebilecek 'tehlikeli bir fırtına olayı'

Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump! 3

SEYAHAT VE SINIRLAR

  • Ülkelerin daha sıkı sınır kontrolleri uygulaması
  • Uluslararası seyahatte yeni kısıtlamalar ve engeller

HOLLYWOOD VE ÜNLÜLER

  • Hollywood’da çok sayıda iftira (defamasyon) davası
  • Yapay zeka ile üretilen film ve dizilerin yaygınlaşması
  • Angelina Jolie’nin güçlü bir dönüş yapması
  • Beyoncé’nin daha sakin bir hayat isteyip gözlerden uzaklaşması

SPOR

Galler’in 2026 Altı Ulus (Six Nations) Rugby Şampiyonası’nı İrlanda’ya karşı kazanması

SAĞLIK

Beyin anevrizmasına benzer belirtiler gösteren "gizemli bir hastalı" ortaya çıkması

TOPLUM VE UZAY

  • Gençlik liderliğinde küresel protestolar
  • UFO’lar ve uzaylılarla temas iddialarına ilişkin şok edici açıklamalar

Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump! 4

SİYASETTE ÇALKANTI ÖNGÖRÜSÜ

Aujula’ya göre dünya genelinde 'daha sert rejimler' yükselişe geçebilir. Birleşik Krallık’ta ise Nigel Farage liderliğindeki Reform UK partisinin desteğini artıracağını söyledi.

ABD açısından en dikkat çekici iddiası ise Donald Trump’ın "düşüşü".

Aujula, Trump’ın uçaktan inerken tökezlediğini gördüğünü, bunun ya gerçek bir kaza ya da siyasi bir "çöküşün" sembolü olabileceğini öne sürdü.

Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump! 5

HARRY VE MEGHAN İÇİN SKANDAL İDDİASI

Aujula, Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan’la ilgili eski bir çalışandan gelecek 'zarar verici bir sızıntı' olacağını ve bunun kamuoyunda tartışma yaratacağını iddia etti.

"Öfkeli ve ihanete uğradığını hisseden bir Meghan'ın görüntüsünü gördüm, bunun ona yakın biri olduğunu hissedebiliyordum."

Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump! 6

"HEPİMİZ SEZGİSELİZ"

Eleştirilere yanıt veren Aujula, herkesin bir dereceye kadar 'sezgisel' olduğunu savundu: "Bence hepimiz psişik yeteneklere sahibiz ve bunu nadir veya özel bir şey olarak görmüyorum. Birisi aramadan hemen önce onu düşünmek veya biriyle tanışıp anında rahatsızlık hissetmek gibi anlar, sezgisel farkındalığın günlük örnekleridir. Zihin sakin ve huzurlu olduğunda, bu hassasiyete odaklanmak çok daha kolaydır. Şüphecilik sağlıklıdır, açıklığı ve öz yansımayı teşvik ediyorum ve kendi iç sesiniz güçlü bir rehber olabilir. İnançlarımı başkalarına dayatmıyorum ve aynı nezaketi bekliyorum.”

