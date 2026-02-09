Covid’i bilen medyumdan ürküten 2026 kehanetleri: Gizemli hastalık, skandallar ve Trump!

Batı Londra’da yaşayan 39 yaşındaki hipnoterapist Nicolas Aujula, 2020’de Covid-19 pandemisini önceden gördüğünü iddia eden isimlerden biri olarak dikkat çekmişti.
'Medyum' olduğunu öne süren Aujula, şimdi de 2026 yılına ilişkin bir dizi çarpıcı kehanette bulundu.
Aujula, 'doğaüstü yeteneklerini' 17 yaşında keşfettiğini söyledi. İddiasına göre derin bir trans halindeyken kendisini bir Mısır kraliçesi, Himalayalar’da bir rahibe, Çin’de bir terzi, Afrika’da bir şifacı ve hatta bir aslan olarak gördü.
Bu deneyimin kendisini hayat ve ölüm hakkında köklü bir farkındalığa götürdüğünü belirten Aujula, kısa süre sonra A-Level eğitimini bırakıp hipnoterapi ve 'geçmiş yaşam regresyonu' üzerine çalışmaya başladığını ifade etti.
Kehanetlerinin rüyalar, semboller ve 'iç sesi' aracılığıyla geldiğini savunan Aujula, bunların her zaman birebir gerçekleşmediğini, bazen yorum gerektirdiğini söyledi: "Gördüklerim çoğu zaman sembolik. Mesaj her zaman hemen net değildir ve yanlış yorumlama ihtimali vardır."
Buna rağmen Aujula, Covid-19 pandemisini, Black Lives Matter protestolarını, Donald Trump’ın seçim zaferini ve yapay zekanın yükselişini önceden gördüğünü iddia etti.
Aujula’nın 2026’ya dair başlıca iddiaları şöyle:
Galler’in 2026 Altı Ulus (Six Nations) Rugby Şampiyonası’nı İrlanda’ya karşı kazanması
Beyin anevrizmasına benzer belirtiler gösteren "gizemli bir hastalı" ortaya çıkması
Aujula’ya göre dünya genelinde 'daha sert rejimler' yükselişe geçebilir. Birleşik Krallık’ta ise Nigel Farage liderliğindeki Reform UK partisinin desteğini artıracağını söyledi.
ABD açısından en dikkat çekici iddiası ise Donald Trump’ın "düşüşü".
Aujula, Trump’ın uçaktan inerken tökezlediğini gördüğünü, bunun ya gerçek bir kaza ya da siyasi bir "çöküşün" sembolü olabileceğini öne sürdü.
Aujula, Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan’la ilgili eski bir çalışandan gelecek 'zarar verici bir sızıntı' olacağını ve bunun kamuoyunda tartışma yaratacağını iddia etti.
"Öfkeli ve ihanete uğradığını hisseden bir Meghan'ın görüntüsünü gördüm, bunun ona yakın biri olduğunu hissedebiliyordum."
Eleştirilere yanıt veren Aujula, herkesin bir dereceye kadar 'sezgisel' olduğunu savundu: "Bence hepimiz psişik yeteneklere sahibiz ve bunu nadir veya özel bir şey olarak görmüyorum. Birisi aramadan hemen önce onu düşünmek veya biriyle tanışıp anında rahatsızlık hissetmek gibi anlar, sezgisel farkındalığın günlük örnekleridir. Zihin sakin ve huzurlu olduğunda, bu hassasiyete odaklanmak çok daha kolaydır. Şüphecilik sağlıklıdır, açıklığı ve öz yansımayı teşvik ediyorum ve kendi iç sesiniz güçlü bir rehber olabilir. İnançlarımı başkalarına dayatmıyorum ve aynı nezaketi bekliyorum.”
