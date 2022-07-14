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Az yağ ile en sağlıklı ve lezzetli yiyecekleri pişirmenizi sağlayacak en iyi sıcak hava fritözleri

13.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızartmaya bayılıyor ama sağlıksız olduğu için yemekten çekiniyor musunuz? O zaman sizi böyle alalım. Minimum yağ ile maksimum lezzet sunan yeni nesil sıcak hava fritözleri tam da bu derdimize çare olarak ortaya çıktı. Üstelik sadece kızartma da değil aklınıza gelen her türlü yemeği pişirmenizi sağlıyor, sunduğu lezzetle deyim yerindeyse damakları çatlatıyor. Siz de azıcık yağ ile sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmek istiyorsanız en iyi sıcak hava fritözü önerilerimize bakmadan geçmeyin!

Az yağ ile en sağlıklı ve lezzetli yiyecekleri pişirmenizi sağlayacak en iyi sıcak hava fritözleri

Son zamanların mutfaktaki en gözde ürünü, airfryer olarak adlandırılan sıcak hava fritözleri. En sevdiğiniz yemekleri çok az yağ kullanarak ya da hiç yağ kullanmadan, kısa sürede pişirmenize olanak sağlayan bu yeni nesil fritözler, içindeki özel fan sayesinde yüksek hızdaki sıcak havayla yiyecekleri pişiriyor. Hem zamandan tasarruf etmenizi sağlayan hem de bütçenizi koruyan sıcak hava fritözleri bir çorba kaşığından az yağ ile en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde hazırlıyor, yiyecekleri daha lezzetli hale getiriyor. Yemek pişirmenin yanında buz çözdürmek, yoğurt yapmak, kek ve kurabiye pişirmek için de kullanılan bu ürünler mutfaktaki en büyük kurtarıcınız olmaya aday! Gelin, en çok tercih edilen sıcak hava fritözlerine birlikte bakalım.

1. Fat Removal teknolojisiyle Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

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En sevdiğiniz yemekleri %90 az yağ ile pişirmek ister misiniz? O hâlde bu ürünü çok seveceksiniz! Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz; Fat Removal teknolojisiyle fazla yağı ayırır ve hapseder. Yağı tutucu özelliğine karşılık Rapid Air teknolojisi ise yiyeceklerinizin çıtırlığını korumasına yardımcı olur. Kullanışlı sıcak tutma modu sayesinde yemeklerinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar. Böylelikle ne zaman isterseniz sıcak yemeğin tadını çıkarabilirsiniz. Bütün bir tavuğu zahmetsizce pişirmenizi sağlayan ürün; 1,4 litre kapasiteli sepete ve 7,3 litre kapasiteli tavaya sahiptir. Böylece tüm aileye yetecek altı porsiyon yemek elde edebilirsiniz.

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2. 100'den fazla akıllı tarifiyle mutfaktaki kurtarıcınız olacak: Xiaomi Mi Smart Air Fritöz 3,5 L

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Sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak için mutfakta saatler harcamanıza gerek yok! Xiaomi Mi Smart Air Fritöz 3,5 L sadece birkaç dakika içinde bir çorba kaşığından az yağ kullanarak en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olur. 360 °C sıcak hava sirkülasyonlu ısıtma özelliğiyle ön plana çıkan ürün; bir kaşık yağda yemeğin kendi suyuyla pişmesine olanak sağlar. Bu sayede çıtır çıtır, lezzetli, çok hafif ve sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. 100'den fazla akıllı tarife sahip hafızasıyla "Ne pişireceğim?" derdine de son veren Xiaomi Mi Smart Air Fritöz 3,5 L; 1500Watt'lık yüksek gücüyle hızlı bir sıcaklık artışı ve daha eşit bir ısı dağılımı sağlayarak pişirme süresini kısaltır. 24 saate kadar aralıksız pişirme süresine sahip olan cihaz; buz çözdürmek, yoğurt yapmak, et, balık, tavuk, köfte pişirmek için idealdir. Bu airfrey ile 40ºC'de sekiz saatte yoğurt mayalayabilir, 60ºC'de beş saatte meyve kurutabilirsiniz. OLED kontrol ekranı, çıkarılabilir tepsisi, ayarlanabilir sıcaklığı ve WİFi bağlantısı gibi özellikleriyle mutfakta ihtiyacınız olan her şeyi bu üründe bulacaksınız!

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3. Tasarım ödüllü COSORI Sıcak Hava Fritözü, Air Fryer 5.5 Litre XXL 1700W

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“Hem şık olsun hem de harika bir pişirme deneyimi sunsun” diyorsanız COSORİ Sıcak Hava Fritözü Air Fryer tam size göre! Pişirme konusuna gelmeden önce ürünün şık tasarımından bahsetmeden geçmeyelim. Siyah, beyaz, kırmızı renk alternatifleriyle mutfağınızın en göz alıcı ürünü olmaya aday bu airfrey, dünyanın en eski ve en prestijli tasarım ödülü olarak kabul edilen Red Dot Design Awards 2019 kazananı! Üstelik XXL boyutu ve 5,5 litre kapasitesine rağmen gayet kompakt ve kullanışlı. Bu sıcak hava fritözü üç ila beş kişinin yemek ihtiyacını karşılar. Önceden ayarlanmış 11 yemek programı, 13 pişirme fonksiyonu, ön ısıtma, sıcak tutma özellikleriyle konforlu bir pişirme deneyimi sunar. Temizlemesi oldukça kolay olan ürünün yapışmaz kaplamalı kızartma sepeti kolaylıkla çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ayrıca içindeki 100 tarifle hiç yemek bilmeyen birinin bile bir aşçı gibi lezzetli yemekler hazırlamasını sağlar.

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4. Minimum yağ maksimum lezzet: Schafer Fit Fry Siyah Sıcak Hava Fritözü

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Özel sıcak hava teknolojisine sahip olan Schafer Fit Fry Hava Fritözü; 1500 Watt ısıtma gücü, 3,5 litre pişirme kapasitesi, otomatik kapanma ve zaman kontrolü, yağsız kullanım, ayarlanabilir sıcaklık, sesli uyarı özellikleriyle mutfaktaki en iyi dostunuz olacak! Gıdaların eşit miktarda pişmesini ve tam kıvamında kızarmasını sağlayan bu ürün; karides soteden muzlu keke, soslu dana bonfileden brownieye kadar tüm yemeklerin besin değerlerini koruyarak pişirir, lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlar. Üstelik bulaşık makinesinde de yıkanabilir!

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5. 3D Air Pulse teknolojisiyle en çıtır sonuçlar: TEFAL EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer

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Siz de "En iyi yağsız fritöz hangisi?" diye soranlardansanız sizi böyle alalım! En sevdiğiniz yemekleri çok az yağ ya da hiç yağ kullanmadan en güzel şekilde pişirmenize olanak sağlayacak airfreylar içinde en beğenilenlerden biri olan TEFAL EY2018 Easy Fry Yağsız Fritöz Airfryer; makinenin içinde sıcak siklonik hava akışı yaratan ve en çıtır sonuçlarla sizi buluşturan Air Pulse teknolojisine sahiptir. Modern ve kompakt bir tasarımı bulunan ürün; 4,2 litre kapasitesi, ayarlanabilir sıcaklığı ve 60 dakikalık zamanlayıcısıyla zahmetsizce yiyeceklerinizin tadını çıkarmanızı sağlar.

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6. Klasik fırına ideal bir alternatif: TEFAL EY505D Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz Airfryer

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TEFAL EY505D Easy Fry & Grill Precision+ Yağsız Fritöz Airfryer, geniş 4,2 litre kapasitesiyle bir airfreyden daha fazlasını bekleyenler için mükemmel bir ürün! Klasik sıcak havayla kızartma fonksiyonuna ek ızgara özelliği de bulunan bu airfrey; döküm alüminyum ızgarası sayesinde çok çok az yağ ile yumuşak, sulu etler, en sağlıklı şekilde kızartılmış sebzeler hazırlamanıza yardımcı olur. Extra çıtır teknolojisi çok az yağ ya da yağsız olarak çıtır çıtır sonuçlara kavuşmanızı sağlar. Cihazın ayrıca kullanışlı kurutma seçeneği, 0°C ila 200°C arasında yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü, zamanlayıcı ve sekiz otomatik programı bulunur.

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7. Yedisi bir arada: Cuisinart Air Fryer mini fırın TOA60E

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Öyle bir ürün düşünün ki, hem fırın hem tost makinesi hem sıcak hava fritözü hem de mangal… Bitmedi, dahası da var! Pişiriyor, kızartıyor, ızgara yapıyor, sıcak tutuyor. Üstelik geleneksel fırından %30 daha hızlı. 230°C'ye kadar yüksek sıcaklığı ve süper güçlü hava akımıyla aynı anda birden fazla yemek hazırlamanızı sağlıyor. Sadece 90 saniyede kullanıma hazır hale geliyor, otomatik kapanan 60 dakikalık zamanlayıcısıyla en sağlıklı yemekleri pratik şekilde yapmanızın önünü açıyor. 25 cm x 29 cm fırın tepsi boyutu ve 17 litrelik büyük kapasitesine rağmen de kompakt bir boyuta sahip. Bizden söylemesi; bu ürün kaçmaz!

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8. Air Whisper teknolojisiyle sessizliğin tadını çıkarın: COSORI Sıcak Hava Fritözü

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“Kızartmaya bayılırım ama sağlıksız” diyenlerdenseniz endişelenmeyin. COSORI Sıcak Hava Fritözü, yağı en az %85 oranında azaltır ve yiyeceklerin lezzetini korur. Pişirme süresi normal fritözlere kıyasla %20 daha hızlıdır ve hızlıca yemek hazırlamak istediğiniz zamanlar için oldukça idealdir. Dokuz pişirme fonksiyonuyla tavuktan patatese, dondurulmuş yiyeceklerden deniz mahsullerine kadar her şeyi kısa sürede pişirmenizi sağlar. Bu ürünü diğer ürünlerden ayıran belki de en önemli özellik, Air Whisper teknolojisine sahip olmasıdır. Bu teknoloji sayesinde cihazın sesi 55 dB’nin altında tutulur. 1500 Watt’lık gücü ve 4,7 litrelik kapasitesine rağmen oldukça minimal bir tasarıma sahip olan ürün, iki ila dört kişi için uygundur. Kompakt gövdesi sayesinde çok az yer kaplar. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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