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  4. Ev karantinasındaki koronalı kadın çöp atarken fenalaşarak öldü! Çocukları inanamadı

Ev karantinasındaki koronalı kadın çöp atarken fenalaşarak öldü! Çocukları inanamadı

26.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de koronavirüs tanısı konarak evde karantinaya alınan yaşlı kadın, çöp atmak için dışarı çıktığı sırada fenalaştı. Yere yığılan 73 yaşındaki koronavirüs hastası, olay yerinde hayatını kaybetti. Annelerinin cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar büyük şok yaşadı.

Ev karantinasındaki koronalı kadın çöp atarken fenalaşarak öldü! Çocukları inanamadı

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Zeliha Kayacan, iki gün önce korona virüs tanısı koyularak evde karantinaya alındı. Sabah saatlerinde çöp atmak için dışarıya çıkan Kayacan, bir anda çöp varilinin yanında fenalaşarak yere yığıldı. O esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz bir şekilde yerde yatan Kayacan’ı görünce 112’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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EKİPLER ÇOCUKLARINA ULAŞARAK HABER VERDİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken, polis ekipleri kadının oğullarına ulaşarak durum hakkında bilgi verdi. Olay yerine gelen Kayacan'ın çocukları şok geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni kaldırıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Denizli
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