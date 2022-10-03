'Ev sahibi terörü!' Kiracısının yatağının yarısını başkasına kiraladı

Genç kadının kiracı olarak kalmakta olduğu odadaki çift kişilik yatağın bir tarafını kendisiyle hiçbir konuşma yapmadan hiç tanımadığı bir başka müşteriye kiralamak isteyen ev sahibi, odayı elinde tutmak istiyorsa bir yabancıyla yatağını paylaşması gerektiğini söyleyerek genç kızdan gecelik 25 Euro talep etti.

YASALAR KORUMADI

Tamamen yabancı birinin yanında uyuma fikrinden korkan öğrenci, ev sahibi tarafından yaşayacak başka bir yer bulmaya zorlandı. Ancak öğrenci oda kiralama planına göre yaşayacak bir yer bulduktan sonra ev sahibi ve kiracı yasası tarafından korunmadı.

İNANMADI

29 Eylül Perşembe günü, öğrencinin ailesi, sunucu bir radyo programı ile temasa geçti ve yaşadıklarını anlattılar. Sunucu duyduklarına inanamadı. Ancak aile olaya ilişkin detaylar verince doğru olduğunu anladı.

TWITTER'DA PAYLAŞTI

Programın sunucusu olayı Twitter hesabında paylaşarak yayılmasını sağladı. Yaptığı şey yasadışı olmasa da, ev sahibi bu hareketi için aşağılık olarak nitelendirildi. Şaşkına dönen birçok kişi, ev sahibinin tavrının "Saf açgözlülük" olduğunu savundu. Kimileri de yaşadıkları benzer deneyimleri paylaştı.



