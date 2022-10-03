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  4. 'Ev sahibi terörü!' Kiracısının yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Kiracısının yatağının yarısını başkasına kiraladı

03.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi'nde hukuk okuyan genç bir kadın, ev sahibinin kendisine danışmadan bir üniversite öğrencisinin çift kişilik yatağının yarısını bir yabancıya kiraladı. Ailesinin bir radyo programında yaptığı açıklama ile ortaya çıkan bu olay akıllara durgunluk verdi.

'Ev sahibi terörü!' Kiracısının yatağının yarısını başkasına kiraladı

Genç kadının kiracı olarak kalmakta olduğu odadaki çift kişilik yatağın bir tarafını kendisiyle hiçbir konuşma yapmadan hiç tanımadığı bir başka müşteriye kiralamak isteyen ev sahibi, odayı elinde tutmak istiyorsa bir yabancıyla yatağını paylaşması gerektiğini söyleyerek genç kızdan gecelik 25 Euro talep etti.

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YASALAR KORUMADI

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Tamamen yabancı birinin yanında uyuma fikrinden korkan öğrenci, ev sahibi tarafından yaşayacak başka bir yer bulmaya zorlandı. Ancak öğrenci oda kiralama planına göre yaşayacak bir yer bulduktan sonra ev sahibi ve kiracı yasası tarafından korunmadı.

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İNANMADI

29 Eylül Perşembe günü, öğrencinin ailesi, sunucu bir radyo programı ile temasa geçti ve yaşadıklarını anlattılar. Sunucu duyduklarına inanamadı. Ancak aile olaya ilişkin detaylar verince doğru olduğunu anladı.

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TWITTER'DA PAYLAŞTI

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Programın sunucusu olayı Twitter hesabında paylaşarak yayılmasını sağladı. Yaptığı şey yasadışı olmasa da, ev sahibi bu hareketi için aşağılık olarak nitelendirildi. Şaşkına dönen birçok kişi, ev sahibinin tavrının "Saf açgözlülük" olduğunu savundu. Kimileri de yaşadıkları benzer deneyimleri paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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