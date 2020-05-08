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Ev yapımı dondurma tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıcak havalara merhaba dediğimiz şu günlerde artık kendi dondurmamızı evimizde yapabiliriz, hem de en organiğinden! İşte ev yapımı dondurma tarifi detayları.

Ev yapımı dondurma tarifi

Ne yediğini bilmek isteyenler için evde çok pratik ve sağlıklı bir dondurma yaptık. Şekeri doğal ve üstelik ana malzemesi muz. Dondurma tarifi arayanlar için en hızlı ve en leziz reçeteyi veriyoruz, buyursunlar.

MALZEMELER

4 adet muz
2 yemek kaşığı kakao
Damla çikolata
İsteğe bağlı frambuaz
Bir yemek kaşığı bal

EV YAPIMI DONDURMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak muzları dilimleyin ve buzdolabı poşetine koyarak yaklaşık 1,5 saat buzlukta bekletin.
Muzları dolaptan çıkartıktan sonra tüm malzemeleri rondonun içine koyun ve karışımı homojen olana kadar rondodan geçirin.
Karışımı çok sıvı hale getirmemeye dikkat edin.

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