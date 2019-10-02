Ev yapımı katkısız kahveli dondurma tarifi

Kahveli fit dondurma, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tatlı tarifi. Lezzetinin yanı sıra son derece lezzetli de.
MALZEMELER
3 adet dondurulmuş muz
Bir yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı filtre kahve
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri robota atın ve kremamsı kıvam alana kadar robottan geçirin.
Tamamını büyük bir kalıba alıp üzerini düzleyip 2 saat buzlukta dondurun.
Üzerine bitter çikolata rendeleyebilir ya da Hindistan cevizi ile servis yapabilirsiniz.
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