Ev yapımı katkısız kahveli dondurma tarifi

Kahveli fit dondurma, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tatlı tarifi. Lezzetinin yanı sıra son derece lezzetli de.

MALZEMELER

3 adet dondurulmuş muz

Bir yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı filtre kahve

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri robota atın ve kremamsı kıvam alana kadar robottan geçirin.

Tamamını büyük bir kalıba alıp üzerini düzleyip 2 saat buzlukta dondurun.

Üzerine bitter çikolata rendeleyebilir ya da Hindistan cevizi ile servis yapabilirsiniz.

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