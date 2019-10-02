YEMEK

Ev yapımı katkısız kahveli dondurma tarifi

cookyour.mood cookyour.mood
YEMEK TV HABERLERİ  | 02.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Rafine şekersiz, katkı maddesiz ev yapımı dondurmanın, lezzet açısından hazır dondurmalardan hiçbir farkı yok! Üstelik fit dondurma sağlık açısından hazır dondurmalara göre 10 adım önde. Kilo vermek isteyenler için de oldukça ideal bir tatlı oldu.

Kahveli fit dondurma, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tatlı tarifi. Lezzetinin yanı sıra son derece lezzetli de.

MALZEMELER
3 adet dondurulmuş muz
Bir yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı filtre kahve

HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri robota atın ve kremamsı kıvam alana kadar robottan geçirin.
Tamamını büyük bir kalıba alıp üzerini düzleyip 2 saat buzlukta dondurun.
Üzerine bitter çikolata rendeleyebilir ya da Hindistan cevizi ile servis yapabilirsiniz.

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