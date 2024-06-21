Ev yapımı muzlu dondurma tarifi: Evde muzlu dondurma nasıl yapılır?

Ev yapımı muzlu dondurma tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Yalnızca 2 malzeme ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu dondurmayı ister kağıt helva ile ister tabakta isterseniz külahlarda servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 5 muz

1/4 su bardağı süt

TARİF Muzları doğrayın ve buzlukta 2 saat bekletin.

Donan muzları blenderda süt ile karıştırın.

İyice karışan dondurmayı biraz daha soğuyunca servis edebilirsiniz.







