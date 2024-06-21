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    Ev yapımı muzlu dondurma tarifi: Evde muzlu dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    21.06.2024 21:03
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    Sadece 2 malzeme kullanarak yaz sıcaklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak serin bir lezzet elde edebilirsiniz. Birkaç muz ve biraz süt ile efsane bir ev yapımı muzlu dondurma hazırlayabilir, sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. İşte tarifimiz!

    Ev yapımı muzlu dondurma tarifi: Evde muzlu dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 120dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 119kal

    Ev yapımı muzlu dondurma tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Yalnızca 2 malzeme ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu dondurmayı ister kağıt helva ile ister tabakta isterseniz külahlarda servis edebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 5 muz
    • 1/4 su bardağı süt

    TARİF

    • Muzları doğrayın ve buzlukta 2 saat bekletin.
    • Donan muzları blenderda süt ile karıştırın.
    • İyice karışan dondurmayı biraz daha soğuyunca servis edebilirsiniz.


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    muz dondurma tarifi
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