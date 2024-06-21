Ev yapımı muzlu dondurma tarifi: Evde muzlu dondurma nasıl yapılır?

Sadece 2 malzeme kullanarak yaz sıcaklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak serin bir lezzet elde edebilirsiniz. Birkaç muz ve biraz süt ile efsane bir ev yapımı muzlu dondurma hazırlayabilir, sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. İşte tarifimiz!
Ev yapımı muzlu dondurma tarifi için gerekli olan malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Yalnızca 2 malzeme ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu dondurmayı ister kağıt helva ile ister tabakta isterseniz külahlarda servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
5 muz
1/4 su bardağı süt
TARİF
Muzları doğrayın ve buzlukta 2 saat bekletin.
Donan muzları blenderda süt ile karıştırın.
İyice karışan dondurmayı biraz daha soğuyunca servis edebilirsiniz.
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