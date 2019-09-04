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Eva Longoria’dan kadın dayanışması açıklaması

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SİNEMA TV  | 04.09.2019 08:34 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Eva Longoria kariyeri ve evliliği hakkında konuştu: "Hayallerimizi destekliyoruz"

Eva Longoria’dan kadın dayanışması açıklaması

Dünya genelinde çok izlenen Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle adını duyuran Eva Longoria, kariyeri ve evliliği hakkında konuştu. Bir yıl önce doğum yapan yıldız oyuncu, hemcinslerine destek açıklaması da yaptı.

Bir yıl önce oğlu Santiago'yu kucağına alan Eva Longoria, Stellar dergisine konuk oldu. 44 yaşındaki ünlü yıldız, yönetmenlik ve prodüktörlüğe geçtiğinden beri hemcinslerine destek olduğunu söyledi.

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Longoria şöyle konuştu: “Böyle bir pozisyonda bir kapıdan geçmek ve o kapıyı kalan diğer kadınlar için açık bırakmanız gerekiyor. Lider ya da güçlü durumdaysanız, kadınları genelde erkeklerin yer aldığı ve hiç de geleneksel olmayan yerlere getirebilirsiniz”

Jose Baston ile evliliğinden de söz eden Longoria, “Tamamen saygıya bağlı. Birbirimizin hedeflerini ve hayallerini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak Dora and the Lost City of Gold filminde boy gösteren Eva Longoria, Fox’un yeni biyografi filmi "Flamin 'Hot"un yönetmen koltuğuna oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Jose Baston Eva Longoria Umutsuz Ev Kadınları

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