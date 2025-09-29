YEMEK

Evde Adana kebap yapımı: Adana kebap nasıl yapılır? Pratik ve leziz Adana kebap tarifi…

Evde adana kebap keyfi yapmak isteyenler için müjde! Mis gibi kokusuyla iştah açan, dışı çıtır içi sulu Adana kebap ve pamuk gibi yumuşacık lavaş ekmeğiyle tanışmaya hazır mısınız? Bu tarifle, restoran lezzetlerini aratmayan bir deneyim yaşayacaksınız. Üstelik her aşaması kolay ve pratik! Tarifin detayları haberimizde…

Sedef Karatay

Adana kebap ve lavaş tarifiyle sofralarınıza lezzet şöleni katmaya hazır olun!

MALZEMELER

  • 500 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 100 gr kuyruk yağı (veya 2 yemek kaşığı tereyağ)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet kapya biber
  • 1 çay kaşığı biber salçası (kıvamına göre az kullanabilirsiniz)
  • Tuz, karabiber
  • İsteğe bağlı: Pul biber
  • Lavaş İçin Malzemeler:
  • 2 su bardağı ılık su
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı, kontrollü ekleyin)

TARİF

  • Kebap Harcını Hazırlayın: Soğanı ve kapya biberi rondodan geçirin veya ince ince doğrayın. Suyunu iyice sıkın.
  • Kıymaya soğan, kapya biber, tuz, karabiber ve biber salçasını ekleyin. İsteğe bağlı pul biber de ilave edebilirsiniz. Harcı güzelce yoğurun ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.
  • Lavaş Hamurunu Yapın: Un hariç tüm lavaş malzemelerini derin bir kapta karıştırın. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek kıvamlı bir hamur yoğurun.
  • Hamuru üzeri örtülü şekilde 30 dakika mayalandırın.
  • Lavaşları Pişirin: Mayalanan hamuru 10-12 eşit parçaya bölün.
  • Her bir parçayı yuvarlak şekilde açın ve tavada arkalı önlü pişirin.
  • Pişen lavaşları bir bez veya örtüyle sararak yumuşak kalmasını sağlayın.
  • Kebabı Şekillendirin ve Pişirin: Dinlenen kıyma harcını yumruk büyüklüğünde parçalara ayırın. Şişlere veya tahta çubuklara geçirerek kebap şekli verin.
  • Döküm tava veya normal tavada kebapları güzelce pişirin.
  • Servis Yapın: Pişen kebapları lavaş ekmeği arasına yerleştirin.

AFİYET OLSUN!

