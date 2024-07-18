Evde ananaslı dondurma tarifi: Evde ananaslı dondurma nasıl yapılır?

Evde ananaslı dondurma tarifimizi denemek için aşağıda verilen tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre tarife mango da katabilir, kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 adet ananas

1 bardak yoğurt

2 kaşık bal

1 paket damla çikolata

1 paket Hindistan cevizi