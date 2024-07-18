Evde ananaslı dondurma tarifi: Evde ananaslı dondurma nasıl yapılır?

Çikolatalı, vanilyalı, çilekli… Dondurma, rengarenk çeşitleriyle yaz sıcaklarıyla baş etmenin en keyifli ve en lezzetli yolu. Hazır almak yerine evde kendi mutfağınızda kendi dondurmanızı hazırlamak istiyorsanız da evde ananaslı dondurma tarifimize mutlaka göz atmalısınız.
Evde ananaslı dondurma tarifimizi denemek için aşağıda verilen tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre tarife mango da katabilir, kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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