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    Evde ananaslı dondurma tarifi: Evde ananaslı dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    18.07.2024 00:57
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    Çikolatalı, vanilyalı, çilekli… Dondurma, rengarenk çeşitleriyle yaz sıcaklarıyla baş etmenin en keyifli ve en lezzetli yolu. Hazır almak yerine evde kendi mutfağınızda kendi dondurmanızı hazırlamak istiyorsanız da evde ananaslı dondurma tarifimize mutlaka göz atmalısınız.

    Evde ananaslı dondurma tarifi: Evde ananaslı dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Kase 100kal

    Evde ananaslı dondurma tarifimizi denemek için aşağıda verilen tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre tarife mango da katabilir, kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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    MALZEMELER

    • 2 adet ananas
    • 1 bardak yoğurt
    • 2 kaşık bal
    • 1 paket damla çikolata
    • 1 paket Hindistan cevizi

    TARİF

    • Ananasları soyup temizleyin ve küp şeklinde doğrayın.
    • Blenderda damla çikolatalar hariç diğer tüm malzemeleri karıştırın.
    • Uygun bir kaba aktarın.
    • Üzerine damla çikolataları koyun.
    • Dondurucuda 2 saat kadar bekletin.
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    Chef GPT
    Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!Osmanlı mutfağından günümüze uzanan şifalı lezzet!
    Anahtar Kelimeler:
    ananas dondurma tarifi dondurma
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