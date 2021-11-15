YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Evde donut nasıl yapılır? Donut malzemeleri neler?

Evde donut nasıl yapılır? Donut malzemeleri neler?

15.11.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renkli görüntüsüyle göz boyayan donut ABD'de sıklıkla tüketilen çöreklerden biridir. Tanesi 450 kalori içeren donutu evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Donut şeker, süt ve maya ile hazırlanır. Donut hamurunu hazırlarken sütün ılık olmasına dikkat edilmeli. İşte donut tarifi ve malzemeleri...

Evde donut nasıl yapılır? Donut malzemeleri neler?

Donutu hazırlarken süt ılık olursa hamur daha güzel kabarır. Donut hamuru ele yapışmayan kıvam alana dek unu kontrollü şekilde ilave etmelisiniz. Donutları kızgın yağda kızartmalısınız. Sonrasında ise donutlarınızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İşte donut tarifi ve malzemeleri...

EVDE DONUT TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 4,5 su bardağından biraz fazla (600 gram) un
  • 1,5 su bardağından biraz az (260 mililitre) Ilık süt
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 paket kuru toz maya
  • 1 paket vanilya
  • 100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı ya da margarin
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

Üzeri için:

  • Toz şeker
  • İsteğe bağlı eritilmiş bitter, sütlü veya beyaz çikolata

Evde donut nasıl yapılır? Donut malzemeleri neler?

EVDE DONUT NASIL YAPILIR?

Donut hamurunu hazırlamak için 4,5 su bardağından biraz fazla (600 gram) un, 2 adet yumurta, 100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket vanilya ve 1,5 su bardağından biraz az (260 mililitre) ılık sütü karıştırın. Sonrasında yoğurularak ele yapışmayan, yumuşak kıvam elde edin. Hamurun üzerini streç dilmle kapatın ve yoğurma kabından daha büyük bir tencereye konan sıcak suyun içine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve bezle örülerek yarım saat kadar mayalanması için dinlendirin.

Hamurun mayası tamamlandığında tezgaha hafifçe un serpin ve beze haline getirin. Öncelikle elle, sonrasında merdane ile yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında açın. Hamuru geniş ağızlı bardak veya yuvarlak kesme aparatı ile kesin ve parçalar oluşturun. Her bir yuvarlak hamur parçasının ortası bir kapak yardımıyla keserek alın ve hamurlar uygun boyutta kesilerek hazırlanan pişirme kağıtları üzerine yerleştirin. Artan hamur parçalar için de aynı işlemler uygulanarak son şekilleri verin. Üzerlerini temiz bir bezle örtin ve 15 dakika kadar dinlendirin.

Donut hamurlarını çok kızgın olmayan sıvı yağda arkaşı önlü kızartın. Kızarttıktan sonra donutların iki yüzünü de toz şekere bulayın ve servis tabağına alın. İsteğe göre bitter, sütlü veya beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımlarıTam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Sırrı yapraklarındaymış! Aşçılara taş çıkartacak tarif

Sırrı yapraklarındaymış! Aşçılara taş çıkartacak tarif

Damak çatlatıyor! Bu çorbayı bitiren bir kase daha istiyor

Damak çatlatıyor! Bu çorbayı bitiren bir kase daha istiyor

Ege kahvaltılarının yıldızı! Sizin de favoriniz olacak

Ege kahvaltılarının yıldızı! Sizin de favoriniz olacak

İlginizi Çekebilir

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.