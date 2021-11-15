Evde donut nasıl yapılır? Donut malzemeleri neler?

Donutu hazırlarken süt ılık olursa hamur daha güzel kabarır. Donut hamuru ele yapışmayan kıvam alana dek unu kontrollü şekilde ilave etmelisiniz. Donutları kızgın yağda kızartmalısınız. Sonrasında ise donutlarınızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İşte donut tarifi ve malzemeleri...

EVDE DONUT TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için;

4,5 su bardağından biraz fazla (600 gram) un

1,5 su bardağından biraz az (260 mililitre) Ilık süt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 paket kuru toz maya

1 paket vanilya

100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı ya da margarin

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Üzeri için:

Toz şeker

İsteğe bağlı eritilmiş bitter, sütlü veya beyaz çikolata

EVDE DONUT NASIL YAPILIR?

Donut hamurunu hazırlamak için 4,5 su bardağından biraz fazla (600 gram) un, 2 adet yumurta, 100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket vanilya ve 1,5 su bardağından biraz az (260 mililitre) ılık sütü karıştırın. Sonrasında yoğurularak ele yapışmayan, yumuşak kıvam elde edin. Hamurun üzerini streç dilmle kapatın ve yoğurma kabından daha büyük bir tencereye konan sıcak suyun içine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve bezle örülerek yarım saat kadar mayalanması için dinlendirin.

Hamurun mayası tamamlandığında tezgaha hafifçe un serpin ve beze haline getirin. Öncelikle elle, sonrasında merdane ile yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında açın. Hamuru geniş ağızlı bardak veya yuvarlak kesme aparatı ile kesin ve parçalar oluşturun. Her bir yuvarlak hamur parçasının ortası bir kapak yardımıyla keserek alın ve hamurlar uygun boyutta kesilerek hazırlanan pişirme kağıtları üzerine yerleştirin. Artan hamur parçalar için de aynı işlemler uygulanarak son şekilleri verin. Üzerlerini temiz bir bezle örtin ve 15 dakika kadar dinlendirin.

Donut hamurlarını çok kızgın olmayan sıvı yağda arkaşı önlü kızartın. Kızarttıktan sonra donutların iki yüzünü de toz şekere bulayın ve servis tabağına alın. İsteğe göre bitter, sütlü veya beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...



