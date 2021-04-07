Evde hangi bitkileri yetiştirebilirsiniz? İşte bahar aylarında yetiştirebileceğiniz bitkiler

Bahçe işleriyle uğraşmak birçok kişiyi rahatlatan bir hobi olarak bilinir. Özellikle çıplak ayakla toprağa basmak vücuttaki negatif enerjinin atılması için uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir yöntemdir. Koronavirüs pandemisinin günlük hayatının her alanında etkili olmasından sonra insanların kaygı ve stres seviyesinde inanılmaz bir yükselme oldu. Anksiyete nöbetlerinin beraberinde getirdiği kaygı durum bozukluklarını düşürmek için sizlere evde kendini bahçenizi oluşturabileceğiniz tavsiyeler vereceğiz. Telefonlarınızdan oynadığınız çiftlik oyunlarını evinizin küçük bir köşesinde kurmaya ne dersiniz? Üstelik dalından tazecik topladığınız sebze ve meyvelerle mutfağınız daha da bir tatlanacak. 'Sebze ve meyve yetiştiriciliğinden anlamam' diyenler için ise rengarenk görüntüleriyle kendilerini hayran bırakan çiçekleri öneriyoruz.
Baharın en yağmurlu ayının başındayız. Nisan ayı; domates, biber, salatalık, kabak, fasulye ekimi için oldukça uygun bir zaman. Ayın sonlarına doğru bamya, karnabahar, soğan ve patlıcan ekimi yapabilirsiniz. Karnabahar biraz yavaş büyüse de güzel sonuçlar alacağınızdan şüpheniz olmasın.
Bahçeniz yoksa, balkonunuz bu işler için pek de uygun değilse sizi cam kenarına doğru alalım. Boy boy saksılara sebze ekebileceğiniz gibi mis gibi çiçeklere de şans verebilirsiniz. Begonya, karanfil, gündüz sefası, cam güzeli, papatya ve mine ekmenin şimdi tam zamanı... Pencerenizin önünde minik minik çiçekleri görmek size iyi gelecek.
Mayıs ayı; Bu ayda domates, salatalık ve biber ekimine devam edebilirsiniz. Ayrıca taze soğan, marul, dereotu, ıspanak, pırasa gibi yeşil sebzeleri yetiştirmek için en doğru zaman. Kısa sürede hızla büyüyen bu sebzelerle yaz akşamlarında çok güzel salatalar yapabilirsiniz.
Sardunya, açelya, müge ve inci çiçeğini bu ayda ekebilirsiniz. Sardunyanın kışın bile solmaması, kendi kendine çoğalması ve bonus olarak mis gibi kokmasını unutmamak gerekir.
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