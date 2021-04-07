Evde hangi bitkileri yetiştirebilirsiniz? İşte bahar aylarında yetiştirebileceğiniz bitkiler

Bahçe işleriyle uğraşmak birçok kişiyi rahatlatan bir hobi olarak bilinir. Özellikle çıplak ayakla toprağa basmak vücuttaki negatif enerjinin atılması için uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir yöntemdir. Koronavirüs pandemisinin günlük hayatının her alanında etkili olmasından sonra insanların kaygı ve stres seviyesinde inanılmaz bir yükselme oldu. Anksiyete nöbetlerinin beraberinde getirdiği kaygı durum bozukluklarını düşürmek için sizlere evde kendini bahçenizi oluşturabileceğiniz tavsiyeler vereceğiz. Telefonlarınızdan oynadığınız çiftlik oyunlarını evinizin küçük bir köşesinde kurmaya ne dersiniz? Üstelik dalından tazecik topladığınız sebze ve meyvelerle mutfağınız daha da bir tatlanacak. 'Sebze ve meyve yetiştiriciliğinden anlamam' diyenler için ise rengarenk görüntüleriyle kendilerini hayran bırakan çiçekleri öneriyoruz.

Baharın en yağmurlu ayının başındayız. Nisan ayı; domates, biber, salatalık, kabak, fasulye ekimi için oldukça uygun bir zaman. Ayın sonlarına doğru bamya, karnabahar, soğan ve patlıcan ekimi yapabilirsiniz. Karnabahar biraz yavaş büyüse de güzel sonuçlar alacağınızdan şüpheniz olmasın.