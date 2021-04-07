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Evde hangi bitkileri yetiştirebilirsiniz? İşte bahar aylarında yetiştirebileceğiniz bitkiler

Elif Yaman Elif Yaman
07.04.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle birlikte getirilen karantina uygulamaları ve önlemler kişileri evde daha çok zaman geçirmeye teşvik etti. Evden çıkamadığımız bu günlerde bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek, evimize renk katmak hepimize iyi gelecektir. Güneşin görünürlüğü enerjimizi yükseltirken bahçe işleriyle uğraşmak hem ruhumuzu hem de evimizi canlandıracak.

Evde hangi bitkileri yetiştirebilirsiniz? İşte bahar aylarında yetiştirebileceğiniz bitkiler

Bahçe işleriyle uğraşmak birçok kişiyi rahatlatan bir hobi olarak bilinir. Özellikle çıplak ayakla toprağa basmak vücuttaki negatif enerjinin atılması için uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir yöntemdir. Koronavirüs pandemisinin günlük hayatının her alanında etkili olmasından sonra insanların kaygı ve stres seviyesinde inanılmaz bir yükselme oldu. Anksiyete nöbetlerinin beraberinde getirdiği kaygı durum bozukluklarını düşürmek için sizlere evde kendini bahçenizi oluşturabileceğiniz tavsiyeler vereceğiz. Telefonlarınızdan oynadığınız çiftlik oyunlarını evinizin küçük bir köşesinde kurmaya ne dersiniz? Üstelik dalından tazecik topladığınız sebze ve meyvelerle mutfağınız daha da bir tatlanacak. 'Sebze ve meyve yetiştiriciliğinden anlamam' diyenler için ise rengarenk görüntüleriyle kendilerini hayran bırakan çiçekleri öneriyoruz.

Baharın en yağmurlu ayının başındayız. Nisan ayı; domates, biber, salatalık, kabak, fasulye ekimi için oldukça uygun bir zaman. Ayın sonlarına doğru bamya, karnabahar, soğan ve patlıcan ekimi yapabilirsiniz. Karnabahar biraz yavaş büyüse de güzel sonuçlar alacağınızdan şüpheniz olmasın.

Acı biber (Besin puanı: 62)

Bahçeniz yoksa, balkonunuz bu işler için pek de uygun değilse sizi cam kenarına doğru alalım. Boy boy saksılara sebze ekebileceğiniz gibi mis gibi çiçeklere de şans verebilirsiniz. Begonya, karanfil, gündüz sefası, cam güzeli, papatya ve mine ekmenin şimdi tam zamanı... Pencerenizin önünde minik minik çiçekleri görmek size iyi gelecek.

Rüyada Papatya Görmek

Mayıs ayı; Bu ayda domates, salatalık ve biber ekimine devam edebilirsiniz. Ayrıca taze soğan, marul, dereotu, ıspanak, pırasa gibi yeşil sebzeleri yetiştirmek için en doğru zaman. Kısa sürede hızla büyüyen bu sebzelerle yaz akşamlarında çok güzel salatalar yapabilirsiniz.

ıspanak

Sardunya, açelya, müge ve inci çiçeğini bu ayda ekebilirsiniz. Sardunyanın kışın bile solmaması, kendi kendine çoğalması ve bonus olarak mis gibi kokmasını unutmamak gerekir.

sardunya

DAHA VERİMLİ OLMASI İÇİN BU TÜYOLARA DİKKAT!

  • Bitkileri sabah saatlerinde ve oda sıcaklığındaki su ile sulamak gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir.
  • Yazın güneş ışınları daha güçlü bir sıcaklık etkisi oluşturacağı için sulamayı daha titizlikle yapmak gerekiyor.
  • Haşladığınız yumurtanın kabuklarını atmayıp biraz parçalayarak bitkilerin topraklarına karıştırmanız topraktaki kalsiyum değerini artıracak ve ufak böceklerin gelmesini engelleyecektir.
  • Filtre kahveyi kurutup, toprağın üzerine serpiştirmek hem güzel koku elde etmenizi sağlayacak hem de toprak için doğal torf görevi görecektir.
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