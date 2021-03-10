Tanımadığınız köpeklere dostane bir şekilde yaklaşmaya dair 10 ipucu!

Tanımadığınız bir köpekle ilk karşılamanızda yapacağınız herhangi yanlış bir hareket onu korkutabilir. Korkunın etkisiyle oldukça sevimli gözüken bu köpekle kötü bir deneyim yaşayabilirsiniz. İki tarafında aslında temkinli olduğu bu ilk karşılaşma sırasındaki davranışlarınız etkili olur. MERHABA DEMEK İÇİN ACELE ETMEYİN Bazen sokakta ya da parkın etrafında yürüyoruz ve aniden köpeğini gezdiren bir yabancıyla karşılaşıyorsunuz. Bir köpeğin yanına gidip onu kucaklama dürtüsünü kontrol edemiyormuşuz gibi hissedebilirsiniz. Bir hayvan davranışçısı olan Sophia Yin , bunu aniden yapmanın köpekler için korkutucu olabileceğini söylüyor . Yapılacak en iyi şey, ona yavaş ve rahat bir şekilde yaklaşmaktır. Böylelikle köpeğin kendini güvende hissetme şansı olacak ve ona ya da sahibine zarar vermeyeceğini bilecek. SAHİBİNDEN İZİN İSTEYİN Yeni bir köpekle "tanışırken" hepimizin yaptığı bir diğer yaygın hata da, sevmek için doğrudan yaklaşmaktır. Anlıyoruz, köpekle tanışmak için oldukça heyecanlısınız ama sahibine yaklaşıp yaklaşamayacağımızı sormayı unutmamalısınız. Bu, bir nezaket eylemi olmasının yanı sıra, köpeğin saldırgan olması durumunda veya ona belirli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğinde bize de yardımcı olabilir.

DOĞRUDAN GÖZ TEMASI KURMAYIN İnsanlar için bile bir yabancının gözüne doğrudan bakmak biraz garip ve hatta bazen korkutucu olabilir. Hatta bu durum birçok kişi için rahatsız ediyor. Aynı şey köpeklerde de olabilir. Onlara ilk kez yaklaşmaya hazır olduğunuzda onları ürkütmemek için yandan ilk teması yapmalısınız. KOKU DUYULARININ REHBERLİK ETMESİNE İZİN VERİN İnsanlardan farklı olarak, köpeklerin daha gelişmiş bir koku alma duyusu vardır ve bu, onları çevreleyen dünyaya yaklaşma ve anlama yollarıdır. Onların burnu neredeyse ikinci bir çift göze sahip olmak gibidir. Bu yüzden Dr. Yin'den bir başka ipucu , bizim onlara gitmemiz yerine onların bize gelmelerine izin verilmesidir. Buradaki asıl amaç, bacaklarımızı ve ellerimizi koklayabildiklerinden emin olmaktır, böylece bir yabancının evcil hayvanı olmayı isteyip istemeyeceklerini seçebilirler. BAŞ TEMASINA DİKKAT EDİN Yaygın olarak bir köpeği sevmek için başlarını okşamak tercih edilir. Ancak bu kadar köpeklerde şiddetli bir olumsuz tepkiye yol açar. Başlarını okşamak yerine ilk kez yaklaşma sırasında sadece sizi tanıması için elinizi görüş açısına kadar indirmelisiniz.