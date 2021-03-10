Tanımadığınız köpeklere dostane bir şekilde yaklaşmaya dair 10 ipucu!

Tanımadığınız bir köpekle ilk karşılamanızda yapacağınız herhangi yanlış bir hareket onu korkutabilir. Korkunın etkisiyle oldukça sevimli gözüken bu köpekle kötü bir deneyim yaşayabilirsiniz. İki tarafında aslında temkinli olduğu bu ilk karşılaşma sırasındaki davranışlarınız etkili olur.
Bazen sokakta ya da parkın etrafında yürüyoruz ve aniden köpeğini gezdiren bir yabancıyla karşılaşıyorsunuz. Bir köpeğin yanına gidip onu kucaklama dürtüsünü kontrol edemiyormuşuz gibi hissedebilirsiniz. Bir hayvan davranışçısı olan Sophia Yin , bunu aniden yapmanın köpekler için korkutucu olabileceğini söylüyor . Yapılacak en iyi şey, ona yavaş ve rahat bir şekilde yaklaşmaktır. Böylelikle köpeğin kendini güvende hissetme şansı olacak ve ona ya da sahibine zarar vermeyeceğini bilecek.
Yeni bir köpekle "tanışırken" hepimizin yaptığı bir diğer yaygın hata da, sevmek için doğrudan yaklaşmaktır. Anlıyoruz, köpekle tanışmak için oldukça heyecanlısınız ama sahibine yaklaşıp yaklaşamayacağımızı sormayı unutmamalısınız. Bu, bir nezaket eylemi olmasının yanı sıra, köpeğin saldırgan olması durumunda veya ona belirli bir şekilde yaklaşmamız gerektiğinde bize de yardımcı olabilir.
İnsanlar için bile bir yabancının gözüne doğrudan bakmak biraz garip ve hatta bazen korkutucu olabilir. Hatta bu durum birçok kişi için rahatsız ediyor. Aynı şey köpeklerde de olabilir. Onlara ilk kez yaklaşmaya hazır olduğunuzda onları ürkütmemek için yandan ilk teması yapmalısınız.
İnsanlardan farklı olarak, köpeklerin daha gelişmiş bir koku alma duyusu vardır ve bu, onları çevreleyen dünyaya yaklaşma ve anlama yollarıdır. Onların burnu neredeyse ikinci bir çift göze sahip olmak gibidir. Bu yüzden Dr. Yin'den bir başka ipucu , bizim onlara gitmemiz yerine onların bize gelmelerine izin verilmesidir. Buradaki asıl amaç, bacaklarımızı ve ellerimizi koklayabildiklerinden emin olmaktır, böylece bir yabancının evcil hayvanı olmayı isteyip istemeyeceklerini seçebilirler.
Yaygın olarak bir köpeği sevmek için başlarını okşamak tercih edilir. Ancak bu kadar köpeklerde şiddetli bir olumsuz tepkiye yol açar. Başlarını okşamak yerine ilk kez yaklaşma sırasında sadece sizi tanıması için elinizi görüş açısına kadar indirmelisiniz.
Artık elinizi indirdiğinize göre, yeni arkadaşınız sizi biraz koklayabilir ve kim olduğunuzu öğrenebilir. Yine de Burstyn , hem çocukların hem de yetişkinlerin güvenliği için elinizi nazikçe kapatmanızı ve arkasını köpeğe gösterecek şekilde çevirmenizi önerir . Bu şekilde, köpeğin herhangi bir nedenle saldırganlık durumunun ortaya çıkması halinde parmaklarınız korunur.
Köpekler için kişisel alan da önemlidir ve size zaten güvenini vermiş olan bir köpeği evcilleştirmek için eğilecekseniz, ona saygı duymamız önerilir. Bu nedenle Dr. Yin , iki tarafın birbirini tanıma durumunda onlara hareket özgürlüğü sağlamak için belli bir mesafe bırakmanızı önerir.
Köpeklerin güvenini kazandıktan sonra onları sevebilirsiniz. Ancak bunu sırtlarını ya da kafalarını sevmek yerine çene altından başlamak önerilir. Bunun nedeni ise çenelerinin iki taraf için de güvenli bölge olmasıdır. Aynı zamanda nazik ve tehdit oluşturmamasıdır. Bu şekilde onları üzecek herhangi bir davranışta bulunmadığınızdan emin olabilirsiniz.
İnsanların arkadaşlık ifadeleri köpekler için tam olarak aynı anlama gelmeyebilir ve bu da hesaba katmamız gereken bir şeydir. Sarılmak veya öpmek gibi şeyler inanması zor olsa bile köpeklerde yüksek düzeyde strese neden olabilir.
Köpeğin davranışını gözlemlemek, sevilip sevilmemek isteyip istemediğini anlamana yardımcı olabilir. Sizinle tanışmakla ilgilenmiyorlar veya gergin olabilirler. Ne de olsa hiç kimse yabancılarla her zaman doğru şekilde nasıl tanışılacağını bilmiyor. Bu nedenle, köpeğin sizinle sosyalleşmeye hazır olmadığını görürseniz, onları yapmak istemedikleri bir şeyi yapmaya zorlamamak daha iyidir.
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