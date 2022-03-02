Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Hepimiz kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki her zaman sabahları bir şeyler hazırlamak için yeterli vaktimiz olmuyor. Bu yüzden özellikle çalışanlar için hız ve lezzetin bir arada olduğu seçenekler gerekiyor. Bu noktada size yardımcı olacak araç gereçleri derleme görevi ise bize düştü. İster pankek, ister yumurta, ister ferahlatıcı smoothie, isterseniz de zihninizi açacak mis gibi bir filtre kahve; tercihiniz ne olursa olsun bu listede kendinize uygun bir ürün bulacaksınız.

1. Hem hızlı hem sağlıklı: Kahvaltılık smoothie’ler hazırlansın

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Formunuza dikkat ediyorsunuz ve hem tok tutan hem hafif bir kahvaltı mı tercih ediyorsunuz? O halde hızlı bir kahvaltı için ihtiyacınız olan şey bir smoothie blender'ı. Arzum’un Shake'N Take Kişisel Blender’ı tam size göre. Kullanımı son derece kolay olan bu makine büyük ve küçük boy olmak üzere iki boy bardağa sahip. Biraz süt, biraz yulaf, biraz da muz... Evden çıkmadan 5 dakika önce blender'a atmanız yeterli. Kahvaltılık smoothie’niz hazır! İster evde için isterseniz kapağını değiştirin; çantanıza atın ve istediğiniz yere götürün.

2. Kahvaltılar uzun hazırlıklar kısa

Uzun pazar kahvaltılarını kim sevmez? Masada aileyle birlikte uzun uzun vakit geçirmek, kahvaltı sırasında sohbet etmek güzel olsa da hazırlık kısmı yorucu olabilir. Çünkü pazar kahvaltısı dendiğinde yumurtadan tutun patates kızartmasına, reçelden tutun da çıtır çıtır böreklere kadar hepsi olmalı, değil mi? İşte tüm bu hazırlık faslını kısaltacak bir çözümle karşınızdayız: Philips Airfryer XXL Fritöz. Ürün, kalabalık aileler için hem sağlıklı hem hızlı çözümler sunuyor. Sabah kahvaltısında patates kızartması seven aile üyeleri için sıfır yağ ile leziz sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca bu fritöz sadece kahvaltılar için değil, her öğün için pratik bir kurtarıcı.

3. Tost-ayran ikilisinden vazgeçemeyenlere

Sabah işe, okula yetişmek için evden hızlıca çıkarken "Yanıma bir tost alayım da yolda yerim." diyenlerden misiniz? Öğrencilikten kalma alışkanlıklardan biri olan tost-ayran ikilisinden vazgeçemeyenlerden misiniz? Öyleyse size çok seveceğiniz bir tost makinesi bulduk: Arzum Izgara ve Tost Makinesi. Kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile mutfağınızın baş köşesine kurulmaya hazırlanan bu makine, pratik kahvaltılar için ideal. Tostu makineye atın, siz giyinene kadar o da hazırlanmış olacak. Ayrıca bu makineyi akşam yemeklerini hazırlarken ızgara olarak da kullanabilirsiniz.

4. Waffle severler buraya

Karaca Funday Waffle Makinesi ile hafta sonu kahvaltılarınıza renk katmak ister misiniz? Waffle, tatlı severlere kahvaltıyı sonlandırmak için mükemmel bir seçenek sunuyor. Her yerine eşit ısı yayan granit kaplama plakalardan oluşan bu makine ile siz de sofranıza lezzetli waffle'ları dahil edebilirsiniz. Ürünün kullanımı kadar temizliği de kolay. Yapışmayan yüzeye sahip, kolay ve çıkarılabilir plakaları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ekstra lezzet arayanlar için ise ek kalıp seçeceği mevcut. "Waffle’sız kahvaltı kahvaltı değildir." diyenleri hemen bir Karaca Funday Waffle Makinesi edinmeye davet ediyoruz.

5. Kızarmış ekmeğin üzerine ister reçel ister tereyağı

Sabah kahvaltısında reçel çeşitleri ile kendinizi şımartmayı seviyorsanız mutfağınızda bu kızartma makinesinden mutlaka olmalı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Philips Ekmek Kızartma Makinesi, kahvaltılarınıza hem hız hem çeşit katacak. Sabah hızla evden çıkmadan hazırlayacağınız iki dilim kızarmış ekmek, en sevdiğiniz reçelle sizi güne güzel bir başlangıç yapmaya davet edecek. Ayrıca otomatik kapanma ve buz çözme işlevi ile rakiplerinden ayrılan bu makine, ısı korumalı dış kaplaması ile uzun süreli bir kullanım vadediyor.

6. Sabah kahvem olmadan asla diyenlere

Sabah filtre kahve içmeden uyanamayanlardan mısınız? Gün içindeki hızlı temponuz kahvaltı alışkanlıklarınızı da etkilemiş olabilir. "Bir muz bir kahve bana yeter." derseniz evinizin tek ihtiyacı kaliteli bir filtre kahve makinesi. Fiyat performans olarak tercih edilebilir olan Sinbo Filtre Kahve Makinesi, hem kendiniz için hem kalabalık misafir gruplarınız için ideal bir seçim. Sürahinin altında bulunan sıcak tutma özellikli metal levha ile kahveniz demlendikten sonra içmek istediğiniz ana kadar sıcak kalıyor, sabah kalktığınızda ilk iş makineyi çalıştırın kahveniz sıcak bir şekilde sizi bekliyor olacak.

7. Tek kurtarıcısı mikrodalga olanlara

"Ben yemeğimi uzun uzun hazırlamak istemiyorum, hazır seçenekler favorim." diyorsanız mikrodalga fırın olmazsa olmazınız. Samsung Mikrodalga Fırın, 23 litre hacmiyle hem kahvaltı hem diğer öğünlerinizin kurtarıcısı olabilir. Sabah kalktığınızda kahvaltılık sandviç ya da donmuş hamur işlerini buzluktan çıkardığınız gibi mikrodalgaya atın yeter. Böylece kahvaltıyı hazırlamak oldukça kısa sürecek. Kullanımı ve temizliği oldukça rahat olan bu mikrodalga fırının konforuna bir kez alışınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Unutmadan, üründe buz çözme özelliği olduğunu da hatırlatalım.

8. Çayla, kahvaltıda yenir: Pankek, pankek, pankek!

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Sabah kahvaltıda ne yesem diye düşünenlerin imdadına kolay pankek tarifleri yetişebilir. Hem hızlı hem lezzetli bir seçenek olan pankekleri kendiniz ve çocuklarınız için eğlenceli hale de getirebilirsiniz. Cosiness pankek tavası üzerindeki farklı emoji figürleri ile oldukça şirin bir seçim. İşinizi kolaylaştıracak bu gereçle pankekleriniz daha lezzetli ve daha neşeli olacak. Size kullanım kolaylığı sunan bu ürün tamamen granit kaplama, lezzete etki eden özelliği tam olarak da bu. Tavada pankekleriniz pişerken hazırlayacağınız enfes sofrada reçeli unutmayın deriz. Keyifli ve pratik kahvaltılar için mutfağınızda bir pankek tavası mutlaka olmalı.

9. Krep isteyenleri böyle alalım

Hem kahvaltılarınıza çeşit katacak hem yapımı kolay seçeneklerden biri de krep. Hafif ve lezzetli bir seçenek olan krep, peynir, zeytin, çay üçlüsüne katılabilir ya da birbirinden leziz reçel çeşitleri ile tatlandırılabilir. Şimdi size önereceğimiz Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne Krep Tavası ise indüksiyon tabanıyla krep hazırlamanın en sıkıntılı tarafı olan yapışmalara son verecek. Tüm ocak tipleri ile uyumlu %100 güvenli yapışmaz kaplaması ile Tefal’in bu krep tavası, mutfaktaki favorilerinizden olacak. Kargo bedava seçeneği bitmeden almanızı öneriyoruz, krep severler linke tıkladı bile.

10. Yumurta yemeden kahvaltı mı olurmuş diyenlere

Sabah kahvaltınızda yumurta yemeyi seviyorsanız işinizi kolaylaştıracak bir makine ile karşınızdayız: Kiwi KEB-4308 Yumurta Pişirici. 7 yumurta pişirme kapasitesine sahip cihaz, kalabalık aileler için de ideal. Sesli uyarı sistemi sayesinde siz diğer işleri hallederken o yumurtanızı istediğiniz kıvama getiriyor ve işi bittiğinde size kendini hatırlatıyor. Çıkarılabilir yumurta tepsisi ise temizlik yönünden sizi hiç üzmeyecek. Hem kullanım hem temizleme kolaylığı sunan bu ürün ile yumurtalarınız daha lezzetli, kahvaltılarınızın hazırlama süresi daha kısa.

11. Çaysız kahvaltı mı olurmuş?

"Çaysız kahvaltı olmaz." diyenler için pratik bir ürün önerimiz var: Fakir Tea N More Çay Makinesi. Kahvaltıda çay içmeden kendine gelemeyenler için en lezzetli ve pratik ürün Fakir Tea N More. Çayın lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden kullanım kolaylığı sunan bu çaycıya bayılacaksınız. Ürünün krem, kırmızı ve violet olmak üzere üç renk seçeneği mevcut. Hem su ısıtıcısı hem çay demleme makinesi olarak kullanabileceğinizi hatırlatarak ürünü şiddetle öneriyoruz.