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Evde ıslak hamburger nasıl yapılır? MasterChef ıslak hamburger tarifi ve malzemeleri...

22.11.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan istenen Islak hamburger tarifi merak ediliyor. Ülkemizin sevilen sokak lezzetlerinden biri olan ıslak hamburger tarifi olarak pratik olmasıyla biliniyor. Peki evde ıslak hamburger nasıl yapılır? İşte MasterChef ıslak hamburger tarifi ve malzemeleri...

Evde ıslak hamburger nasıl yapılır? MasterChef ıslak hamburger tarifi ve malzemeleri...

TV8'de yayınlanan MasterChef programının yeni bölümünde yarışmacılardan istenen Islak hamburger tarifi merak ediliyor. Islak hamburger hamburgerin malzemeleri de araştırılıyor. İşte tarifi...

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ NELER?

Hamburger İçin:
400 gram orta yağlı dana kıyma
1 adet orta boy kuru soğan (robotta çekilmiş)
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
6 adet hamburger ekmeği

Sosu için:
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 diş sarımsak
1,5 su bardağı domates püresi
3 yemek kaşığı ketçap
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber (silme)
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker (arzuya göre)

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Öncelikle hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta ,2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurmalısınız. Ardından üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirmelisiniz.

Sonra, dinlenmiş olan köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüküğünde köfteler hazırlayın. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile beraber 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun. 1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın. Eğer sosunuz yeterince şekerli değilse 1 tatlı kaşığı kadar şeker de ekleyebilirsiniz.

Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü şekilde pişirin.
Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfte ile birleştirin. Artan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin. Üzerlerini fırın kağıdıyla kapatıp yumuşayana dek yaklaşık 6 dakika civarı pişirin. Pişirdikten sonra son olarak sıcak şekilde sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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