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Evde Kal çağrısında Türkiye'de en çok oynanan oyunlar belli oldu!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Türkiye'nin koronavirüs oyun karnesi ortaya çıktı. Koronavirüs günlerinde Türkiye'de en çok oynanan oyunlar belli oldu. Listede FIFA, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ve League of Legends (LoL) gibi popüler oyunlar var. Peki Türkiye'nin en çok oynanan oyunları neler?

Evde Kal çağrısında Türkiye'de en çok oynanan oyunlar belli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan EvdeKal ve Hayat Eve Sığar gibi sloganlarla yapılan evde kalma çağrılarına yanıt verdi. Birçok insan evlerinde kendilerini izole etti. Bu da bazı sektörlerin altın günü yaşamasına neden oldu. Bu sektörlerden biri de şüphesiz oyun sektörü. Evde vakit geçirmek zorunda kalan insanlar, soluğu oyunlarda aldı. Bu da raporlara yansıdı.

TÜRKİYE'NİN OYUNLARA HARCADIĞI PARA ARTTI

Oyun ve e-spor ajansı Next in Game'in 'Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri' raporunda, 9 Mart'tan 16 Mart'a kadar oyunlara harcanan para miktarı gözler önüne serildi. Rapora göre bu tarihler arasında yapılan oyun harcamaları, geçen yılın aynı zamanına göre yüzde 60 oranında arttı. Oyun indirmeleri ve e-spor turnuvaları da yüzde 30 oranında artış gösterdi.

OYUNLAR TOPLUMSAL MESAFELERİ KAPATIYOR

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Kurucu Başkanı Tansu Kendirli ise global rakamları paylaştı. Dünyada bu süreçte yaklaşık 22 milyon oyuncunun daha kazanıldığını söyleyen Kendirli, dışarı çıkmayan insanların eğlenceli vakit geçirmek için oyunlara yöneldiğine dikkat çekti ve ekledi; “Aslında online oyunlar, toplumsal mesafeleri kapatan bir şey. Çünkü arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla iletişime geçme ve sohbet etme imkanı sunuluyor''.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ OYUNLAR OYNANDI?

Bu soru da yanıt buldu. Koronavirüs karantinası döneminde Türkiye'nin en çok tercih ettiği oyunlar belirlendi. Listeye göre, Türkiye'de en çok futbol simülasyon oyunu FIFA oynandı. FIFA'nın ardından en çok oynanan oyun ise PlayerUnknown's Battlegrounds yani PUBG oldu. Özellikle koronavirüs başlamadan önce tahtını Call of Duty Mobile ve Fortnite gibi rakiplerine kaptıran PUBG, Türkiye'deki kitlesini kaybetmemiş gibi görünüyor. Listenin son sırasında ise bir dönemin efsanesi, nicelerin gençliğini harcadığı oyun League of Legends (LoL) bulunuyor.

FIFA 2020

TÜRKİYE'DE OYUNCU SAYISI DA ARTTI

OYUNDER Başkanı Kendirli Türkiye'de oyun oynayan kişi sayısının bu dönemde yaklaşık yüzde 10 arttığını söyleyerek, “Oyun sektörü, insanların birbirinden uzaklaştığı dönemlerde de varlığını sürdüreceğini gösterdi. Ayrıca oyunun yatırıma değer bir endüstri olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu” ifadelerini kullandı.

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