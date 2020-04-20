Evde Kal çağrısında Türkiye'de en çok oynanan oyunlar belli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan EvdeKal ve Hayat Eve Sığar gibi sloganlarla yapılan evde kalma çağrılarına yanıt verdi. Birçok insan evlerinde kendilerini izole etti. Bu da bazı sektörlerin altın günü yaşamasına neden oldu. Bu sektörlerden biri de şüphesiz oyun sektörü. Evde vakit geçirmek zorunda kalan insanlar, soluğu oyunlarda aldı. Bu da raporlara yansıdı.

TÜRKİYE'NİN OYUNLARA HARCADIĞI PARA ARTTI

Oyun ve e-spor ajansı Next in Game'in 'Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri' raporunda, 9 Mart'tan 16 Mart'a kadar oyunlara harcanan para miktarı gözler önüne serildi. Rapora göre bu tarihler arasında yapılan oyun harcamaları, geçen yılın aynı zamanına göre yüzde 60 oranında arttı. Oyun indirmeleri ve e-spor turnuvaları da yüzde 30 oranında artış gösterdi.

OYUNLAR TOPLUMSAL MESAFELERİ KAPATIYOR

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Kurucu Başkanı Tansu Kendirli ise global rakamları paylaştı. Dünyada bu süreçte yaklaşık 22 milyon oyuncunun daha kazanıldığını söyleyen Kendirli, dışarı çıkmayan insanların eğlenceli vakit geçirmek için oyunlara yöneldiğine dikkat çekti ve ekledi; “Aslında online oyunlar, toplumsal mesafeleri kapatan bir şey. Çünkü arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla iletişime geçme ve sohbet etme imkanı sunuluyor''.